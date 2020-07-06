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Канадская Cineplex подала в суд на вторую по величине киносеть мира

За то, что та отказалась от сделки по ее поглощению

Канадская киносеть Cineplex инициировала судебное разбирательство против второй по величине киносети мира Cineworld, а точнее против ее материнской компании Cineworld Group. Иск связан с отказом последней завершить сделку по приобретению Cineplex. Cineworld анонсировал поглощение канадской киносети за $1,6 млрд, но на последнем этапе согласования отказался от сделки. Об этом было объявлено 12 июня. 

По мнению Cineplex действия Cineworld нарушают договоренности между компаниями и не соответствуют деловой этике. Cineworld отказался от сделки, ссылаясь в том числе и на неблагоприятные условия, связанные с пандемией. Канадцы уверены, что эти причины несостоятельны, а реальные связаны с сомнениями покупателя, что противоречит заключенным с ним ранее соглашениям о намерениях.  «В то время как Cineplex выполнил все свои обязательства по Соглашению, Cineworld этого не сделал», − говорится в заявлении канадской киносети. Больше того, отдельно указывается, что в соглашении было прописано, что непосредственно пандемия не может служить причиной для отказа от сделки. 

Иск Cineplex появился в пятницу, 3 июля, а уже в понедельник, 6 июля, Cineworld опубликовал встречное заявление, в котором сообщалось, что не согласен с обвинениями в нарушении договоренностей. Cineworld утверждает, что прекратил сделку еще и потому, Cineplex нарушил ряд договоренностей, описанных в соглашении о намерениях. О чем идет речь, не уточняется. «Cineplex не исправила эти нарушения, когда им была предоставлена ​​возможность сделать это, − говорится в заявлении Cineworld. Теперь вторая по величине киносеть мира оставляет за собой право взыскать с канадской сети все убытки, а также убытки, понесенные из-за несостоявшегося поглощения, включая расходы на финансирование, оплату консультативных услуг и другие понесенные расходы. Скорее всего, в ближайшее время появится встречный иск от нее.

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06.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety

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