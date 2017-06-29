На ММКФ обсудили перспективы дебютного кино

26 июня 2017 года в рамках Российской программы 39-го Московского международного кинофестиваля состоялся круглый стол «Дебютное кино: сегодня и завтра». Мероприятие было инициировано Молодежным центром Союза кинематографистов России. Сопредседатель Правления центра Филипп Абрютин представил доклад о молодежной политике СК, который, как зявлено, начал курс на обновление и омоложение состава.

Директор Молодежного центра Союза Кинематографистов Дмитрий Якунин, представил материал на тему «Дебютное кино сегодня». «В последние несколько лет существует заметная тенденция в развитии системы поддержки дебютного кино: в прошлом году было поддержано 26 дебютных фильмов, – рассказал он, – растет количество дебютных фильмов в программах ведущих фестивалей, проводятся конкурсы, питчинги для молодых сценаристов; проходят open air показы короткого метра. Об этом можно было только мечтать несколько лет назад. Однако, «точки роста» для развития индустрии дебютного кино, безусловно, есть. И нам бы хотелось эти перспективы обозначить и представить на ближайших заседаниях Союза кинематографистов России».

Продюсер корпорации «Русская фильм группа» Алексей Петрухин высказался о том, как важно ответственно подходить к созданию дебютного произведения: «Питчинги в регионах, которые организовывает Молодежный центр – это мощные шаги. Я на многих региональных Питчингах присутствовал и не только с точки зрения поддержки Питчинга, – это для нас уже определенный инструмент развития компании. Вообще, любой путь начинается с первого шага, поэтому дебют – это и есть первый шаг. Если помочь этот первый шаг сделать твердо, мощно, то дебют может сразу оказаться в топе бокс-офиса. Здесь не только дело в деньгах, но и в количестве зрителей. Дебют рассматривать как учебные пробы нельзя. Дебют – это поиск чего-то нового, инновационного, новых решений. Когда ты ездишь по питчингам, смотришь проекты в регионах и в Москве – они очень крутые. Иногда вдохновляешься, видишь очень сильные идеи, они все и коммерческие, и зрительские. Они несут философию, ту, которую должны нести, они вдохновляют, объединяют, образовывают, развлекают».

Участники круглого стола – продюсеры, кинопрокатчики и участники кинопроцесса – высказывали собственные идеи относительно дальнейших шагов развития Молодежного центра Союза Кинематографистов. Так Вице-Президент Гильдии сценаристов Союза кинематографистов России Людмила Кожинова предложила более активное сотрудничество с Гильдией в рамках организации Питчинга дебютантов и проведения отбора проектов. Генеральный продюсер компании «МЕТРОНОМ» Арсен Готлиб предложил сделать на сайте YouTube отдельный канал, на котором дебютанты размещали бы свои короткометражки, и эти фильмы могли бы просматривать, в поиске свежих талантов, продюсеры и режиссеры. Федор Попов, генеральный директор Творческой студии «Стелла», высказался о необходимости создания комиссии или рабочей группы для анализа взаимоотношений дебютного кино с прокатом. О прокате говорила и продюсер прокатной компании Utopia Pictures Мэри Юфит, которая предложила сотрудничество в деле выпуска в кинотеатры альманахов короткометражного кино:

Продюсер кинокомпании «Большое кино» Гевонд Андреасян предложил создавать не только закрытые индустриальные площадки, но и выходить на массового зрителя через такие сервисы как «ivi.ru», «Яндекс.Видео» и «Кинопоиск», также, по его мнению, необходимо создавать некую организацию которая будет «поставлять» короткий метр этим платформа. Продюсер предложил привлекать крупных спонсоров, которые не являются частью киноиндустрии, создать систему грантов, также, для популяризации короткого метра в нашей стране, сотрудничать с сетевыми кинотеатрами.

На круглом столе также представили проект кинокластера «Атмосфера», который планируется реализовать на базе Центрального дома кинематографистов. Его цель – создать новую площадку в киноиндустрии, в которой были бы все условия для поддержки и развития дебютного кино. Площадка будет включать в себя студию звука, студию постпродакшн, помещение для монтажа и цветокоррекции, коворкинг-зоны, просмотровые зоны, кинолектории и многое другое. Также на базе кластера планируется проводить мастер-классы, лекции, консультации по части информационного продвижения и оказывать юридическую помощь молодым кинематографистам.

По итогам круглого стола «Дебютное кино: сегодня и завтра» была принята резолюция, содержащая ряд конкретных шагов, которые будут предприняты для поддержки молодых кинематографистов и развития дебютного кино.

29.06.2017 Автор: Артур Чачелов