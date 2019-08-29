Создатели «Тайны печати дракона» подали в суд на представителей кредиторов «Вия»

История с исковым заявлением, поданным к создателям фильма ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА, а также к Джеки Чану и Арнольду Шварценеггеру, получила продолжение. По информации «Ведомостей», юридическое лицо «Русской фильм группы» (OOO «РФГ Корп») обратилось в Арбитражный суд Москвы с ответным иском к конкурсному управляющему Кириллу Бодрову и его представителю по доверенности Максиму Доценко. Именно они стали инициаторами первого иска.

«РФГ Корп» в своем иске отмечает, что действия управляющего и его представителя являются злоупотреблением права, из-за которого компания несет убытки. Так, она указывает, что несколько иностранных партнеров, с которыми обсуждался вопрос о прокате ТАЙНЫ ПЕЧАТИ ДРАКОНА за рубежом, вышли из переговоров, а Арнольд Шварценеггер отказался от участия в московской премьере картины. «РФГ Корп» требует возмещения убытков, но их сумму пока назвать не может.

Кирилл Бодров – конкурсный управляющий компании ООО «РФГ», которая была производителем ВИЯ 3D. Сейчас она находится в процессе банкротства. На начальном этапе производства эта компания также имела отношение к проекту ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА, но затем передала все права на проект другой компании − OOO «РФГ Корп». Этот факт стал причиной требований кредиторов ООО «РФГ» списать часть средств, которые сможет заработать новый фильм, в счет долга старой компании. Упоминание в иске имен Шварценеггера и Чана объяснялось тем, что актеры получили от участия в проекте прямую выгоду в виде гонораров, а потому их вместе с China Film Group, которая также была сопродюсером ТАЙНЫ ПЕЧАТИ ДРАКОНА, необходимо привлечь к ответственности по долгам и взыскать совокупно 216,6 млн рублей.

По сообщению «Ведомостей», Арбитражный суд Москвы пока не нашел прямой финансовой связи между компанией-банкротом и иностранными звездами, так как истец не представил для этого «даже минимально необходимых доказательств». Судья Элеонора Мироненко оставила заявление без движения и предложила управляющему Кириллу Бодрову исправить недочеты до конца сентября.

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29.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости