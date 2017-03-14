«Евримаж» поддержит еще два российских кинопроекта

Европейский кинофонд Eurimages («Евримаж») провел очередное заседание Совета, на котором были приняты решения о финансовой поддержке 24 международных кинопроектов. На этот раз фонд выделит деньги 19 полнометражным художественным фильмам, 2 документальным картинам и 3 мультфильмам. Общий размер субсидий «Евримажа» на этот раз составит чуть более €5,68 млн.

В числе поддержанных проектов оказалось два российских фильма. Это драма СПИТАК режиссера Александра Котта, который будет сниматься совместно с кинематографистами из Армении, и документальный фильм ФАТЕИЧ И МОРЕ режиссера Алины Рудницкой, который производится совместно с продюсерами из Финляндии и Польши. Кроме того, среди прочих в список одобренных к финансовой поддержке на этот раз попали ленты РАССВЕТ венгерского режиссера Ласло Немеца, получившего «Оскар» за фильм СЫН САУЛА, и ХОЛОДНАЯ ВОЙНА поляка Павла Павликовского, также имеющего «Оскар» за фильм ИДА.

14.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Eurimages