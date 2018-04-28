Фонд кино поддержит 20 кинопроектов независимых компаний

26 апреля 2018 года состоялось заседание Попечительского совета Фонда кино под председательством советника Президента Российской Федерации по культуре Владимира Толстого. По итогам заседания был утвержден список из проектов кинокомпаний, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства, которые получат поддержку от Фонда кино в 2018–2019 годах.

Господдержку кинопроизводства получили 20 проектов, все они будут поддержаны Фондом кино в 2018 году. Пять проектов получат дополнительную поддержку в 2019 году.

Проекты организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства, утвержденные к финансированию Попечительским советом в 2018 году:

№ Игровой /

анимационный Организация Название кинопроекта Поддержка на

безвозвратной

основе (руб.) Поддержка на условиях

стопроцентной

возвратности (руб.) 1 Игровой ООО «Водород 2011» ПАССАЖИР + 2 Игровой ООО «План 9» ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 2 + + 3 Игровой ООО «2Д Целлулоид» СЧАСТЬЕ МОЕ + 4 Анимационный ООО «Фонд Девелопмента Рики» МОЙ ДОМОВОЙ + 5 Игровой ООО «САГа» ВОЗДУХ + 6 Игровой ООО «КЬЮ ЭС ФИЛМС» ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА + + 7 Игровой ООО «Мастерская Павла Лунгина» БРАТСТВО + 8 Игровой ООО «Карго» ГЕРОЙ + 9 Анимационный ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ» РУСЛАН И ЛЮДМИЛА + 10 Игровой АНО «Интерфест» ЛЕТЧИК + 11 Игровой ООО «Кинокомпания «Квадрат» АМПИР V + 12 Анимационный ООО «Лицензионные бренды» БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ + + 13 Анимационный АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ + 14 Анимационный ООО «Лицензионные бренды» ПИНОККИО + 15 Игровой ООО «Кинокомпания Большое кино» КОМА + + 16 Игровой ООО «Студия БОНАНЗА» ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ + 17 Игровой ООО «СП фильм» ЖЕНИХ 2 + 18 Анимационный ЗАО «Аэроплан» ФИКСИКИ. ПОЛНЫЙ МЕТР 2 + 19 Анимационный ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ» СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 4 + 20 Игровой ООО «Форс Медиа» РАССВЕТ +

Проекты организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства, утвержденные к финансированию Попечительским советом в 2019 году:

№ Игровой /

анимационный Организация кинематографии Название кинопроекта Поддержка на

безвозвратной

основе (руб.) 1 Игровой ООО «Студия БОНАНЗА» ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ + 2 Игровой ООО «План 9» ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 2 + 3 Игровой ООО «САГа» ВОЗДУХ + 4 Игровой АНО «Интерфест» ЛЕТЧИК + 5 Анимационный АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ +

Напомним, что все проекты прошли конкурсный отбор, были оценены Сценарной рабочей группой и Экспертным советом Фонда кино. Оценки проводились на основе представленных кинокомпаниями материалов, а также презентаций во время очной защиты кинопроектов.

Питчинги Фонда кино 2018: независимые компании. Часть 1

Питчинги Фонда кино 2018: независимые компании. Часть 2

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28.04.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино