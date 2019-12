«Золотой орел» объявил номинантов

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила номинантов Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел». Лидером по числу номинаций стал экшн Т-34, получивший 13 упоминаний. Девять номинаций у фильма Валерия Тодоровского ОДЕССА.

Полный список номинантов на премию «Золотой орел» по итогам 2019 года выглядит следующим образом:



Лучший фильм:

БЫК

ДЫЛДА

ОДЕССА

Т-34

ТЕКСТ

Лучшая режиссерская работа:

Кантемир Балагов (ДЫЛДА)

Алексей Сидоров (Т-34)

Клим Шипенко (ТЕКСТ)



Лучший сценарий:

Борис Акопов (БЫК)

Максим Белозор (ОДЕССА)

Алексей Сидоров (Т-34)



Лучшая женская роль в кино:

Стася Милославская (БЫК)

Виктория Мирошниченко (ДЫЛДА)

Ирина Старшенбаум (Т-34)

Лучшая мужская роль в кино:

Юрий Борисов (БЫК)

Александр Петров (ТЕКСТ)

Александр Петров (Т-34)

Лучшая женская роль второго плана:

Мария Миронова (ГРОМКАЯ СВЯЗЬ)

Евгения Брик (ОДЕССА)

Ксения Раппопорт (ОДЕССА)



Лучшая мужская роль второго плана:

Евгений Цыганов (ОДЕССА)

Евгений Миронов (Т-34)

Иван Янковский (ТЕКСТ)



Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий):

«Годунов» (Производство: Россия 1, кинокомпания «Москино», вещатель: Россия 1)

«Звоните, Ди Каприо!» (Производство: кинокомпания «Good Story media», вещатель: Premier)

«Шторм» (Производство: «Марс Медиа Энтертейнмент», Start, вещатель: Start)

Лучший телевизионный сериал (более 10 серий):

«А.Л.Ж.И.Р.» (Производство: кинокомпания «Талан», вещатель: НТВ)

«Домашний Арест» (Производство: кинокомпания «Comedy Club Production», вещатель: Premier)

«Ненастье» (Производство: Россия 1, кинокомпания «Москино», вещатель: Россия 1)

Лучшая женская роль на телевидении:

Анна Уколова («Домашний арест»)

Татьяна Лялина («Ненастье»)

Анна Михалкова («Шторм»)



Лучшая мужская роль на телевидении:

Павел Деревянко («Домашний арест»)

Александр Петров («Звоните Ди Каприо»)

Александр Яценко («Ненастье»)

Лучший неигровой фильм:

АНТОН ЧЕХОВ И ИСААК ЛЕВИТАН: ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ ЭПОХИ

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ. ОТКРЫВАЯ ШКАФ ПОЗОРА

ОПЕРЕНИЕ



Лучший короткометражный фильм:

«Интервью»

«Мама»

«Одна историческая ошибка»



Лучший анимационный фильм:

«Лола − живая картошка»

«Он не может жить без космоса»

«Чик-чирик»



Лучший зарубежный фильм в российском прокате:

ЗЕЛЕНАЯ КНИГА (Green Book). Дистрибьютор: «Капелла Фильм»

КОРОЛЬ ЛЕВ (The Lion King). Дистрибьютор: WDSSPR

ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ (Once Upon a Time in Hollywood). Дистрибьютор: WDSSPR

Лучшая операторская работа:

Ксения Середа (ДЫЛДА)

Роман Васьянов (ОДЕССА)

Михаил Милашин (Т-34)



Лучшая работа художника-постановщика:

Владимир Гудилин (ОДЕССА)

Константин Пахотин (Т-34)

Андрей Васин, Илья Мандриченко (ТОБОЛ)



Лучшая работа художника по костюмам:

Александр Осипов (ОДЕССА)

Ульяна Полянская (Т-34)

Владимир Никифоров, Дмитрий Андреев (ТОБОЛ)



Лучшая музыка к фильму:

Олег Белов (МИЛЛИАРД)

Анна Друбич (ОДЕССА)

Николай Ростов (ТЕКСТ)



Лучший монтаж фильма:

Игорь Литонинский (ДЫЛДА)

Дмитрий Корабельников (Т-34)

Тим Павленко (ТЕКСТ)



Лучшая работа звукорежиссера:

Александр Копейкин (БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ)

Алексей Самоделко (Т-34)

Павел Дореули (ТОБОЛ)



Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам:

Ирина Ляшко, Марина Евсеенко (БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ)

Ирина Ляшко (Т-34)

Наталья Горина (ТОБОЛ)



Лучшие визуальные эффекты:

ALAMBIC VFX, Федор Журов (ГЕРОЙ)

ALGOUS studio (Т-34)

AMALGAMA VFX (ТОБОЛ)

Претендентами на «Золотой орел» стали российские картины, вышедшие в прокат с 1 ноября 2018 по 31 октября 2019 года, а также телефильмы и сериалы, показанные с 1 сентября 2018 по 31 октября 2019 года. Кроме того, отмечены зарубежные картины, выпущенные в российский прокат с 1 ноября 2018 по 31 октября 2019 года.

Торжественная Церемония вручения Премий «Золотой Орел» состоится 24 января 2020 года в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм».

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

22.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Золотой Орел