«Золотой орел» объявил номинантов

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила номинантов Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел». Лидером по числу номинаций стал экшн Т-34, получивший 13 упоминаний. Девять номинаций у фильма Валерия Тодоровского ОДЕССА.
Полный список номинантов на премию «Золотой орел» по итогам 2019 года выглядит следующим образом:
Лучший фильм:
БЫК
ДЫЛДА
ОДЕССА
Т-34
ТЕКСТ
Лучшая режиссерская работа:
Кантемир Балагов (ДЫЛДА)
Алексей Сидоров (Т-34)
Клим Шипенко (ТЕКСТ)
Лучший сценарий:
Борис Акопов (БЫК)
Максим Белозор (ОДЕССА)
Алексей Сидоров (Т-34)
Лучшая женская роль в кино:
Стася Милославская (БЫК)
Виктория Мирошниченко (ДЫЛДА)
Ирина Старшенбаум (Т-34)
Лучшая мужская роль в кино:
Юрий Борисов (БЫК)
Александр Петров (ТЕКСТ)
Александр Петров (Т-34)
Лучшая женская роль второго плана:
Мария Миронова (ГРОМКАЯ СВЯЗЬ)
Евгения Брик (ОДЕССА)
Ксения Раппопорт (ОДЕССА)
Лучшая мужская роль второго плана:
Евгений Цыганов (ОДЕССА)
Евгений Миронов (Т-34)
Иван Янковский (ТЕКСТ)
Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий):
«Годунов» (Производство: Россия 1, кинокомпания «Москино», вещатель: Россия 1)
«Звоните, Ди Каприо!» (Производство: кинокомпания «Good Story media», вещатель: Premier)
«Шторм» (Производство: «Марс Медиа Энтертейнмент», Start, вещатель: Start)
Лучший телевизионный сериал (более 10 серий):
«А.Л.Ж.И.Р.» (Производство: кинокомпания «Талан», вещатель: НТВ)
«Домашний Арест» (Производство: кинокомпания «Comedy Club Production», вещатель: Premier)
«Ненастье» (Производство: Россия 1, кинокомпания «Москино», вещатель: Россия 1)
Лучшая женская роль на телевидении:
Анна Уколова («Домашний арест»)
Татьяна Лялина («Ненастье»)
Анна Михалкова («Шторм»)
Лучшая мужская роль на телевидении:
Павел Деревянко («Домашний арест»)
Александр Петров («Звоните Ди Каприо»)
Александр Яценко («Ненастье»)
Лучший неигровой фильм:
АНТОН ЧЕХОВ И ИСААК ЛЕВИТАН: ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ ЭПОХИ
БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ. ОТКРЫВАЯ ШКАФ ПОЗОРА
ОПЕРЕНИЕ
Лучший короткометражный фильм:
«Интервью»
«Мама»
«Одна историческая ошибка»
Лучший анимационный фильм:
«Лола − живая картошка»
«Он не может жить без космоса»
«Чик-чирик»
Лучший зарубежный фильм в российском прокате:
ЗЕЛЕНАЯ КНИГА (Green Book). Дистрибьютор: «Капелла Фильм»
КОРОЛЬ ЛЕВ (The Lion King). Дистрибьютор: WDSSPR
ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ (Once Upon a Time in Hollywood). Дистрибьютор: WDSSPR
Лучшая операторская работа:
Ксения Середа (ДЫЛДА)
Роман Васьянов (ОДЕССА)
Михаил Милашин (Т-34)
Лучшая работа художника-постановщика:
Владимир Гудилин (ОДЕССА)
Константин Пахотин (Т-34)
Андрей Васин, Илья Мандриченко (ТОБОЛ)
Лучшая работа художника по костюмам:
Александр Осипов (ОДЕССА)
Ульяна Полянская (Т-34)
Владимир Никифоров, Дмитрий Андреев (ТОБОЛ)
Лучшая музыка к фильму:
Олег Белов (МИЛЛИАРД)
Анна Друбич (ОДЕССА)
Николай Ростов (ТЕКСТ)
Лучший монтаж фильма:
Игорь Литонинский (ДЫЛДА)
Дмитрий Корабельников (Т-34)
Тим Павленко (ТЕКСТ)
Лучшая работа звукорежиссера:
Александр Копейкин (БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ)
Алексей Самоделко (Т-34)
Павел Дореули (ТОБОЛ)
Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам:
Ирина Ляшко, Марина Евсеенко (БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ)
Ирина Ляшко (Т-34)
Наталья Горина (ТОБОЛ)
Лучшие визуальные эффекты:
ALAMBIC VFX, Федор Журов (ГЕРОЙ)
ALGOUS studio (Т-34)
AMALGAMA VFX (ТОБОЛ)
Претендентами на «Золотой орел» стали российские картины, вышедшие в прокат с 1 ноября 2018 по 31 октября 2019 года, а также телефильмы и сериалы, показанные с 1 сентября 2018 по 31 октября 2019 года. Кроме того, отмечены зарубежные картины, выпущенные в российский прокат с 1 ноября 2018 по 31 октября 2019 года.
Торжественная Церемония вручения Премий «Золотой Орел» состоится 24 января 2020 года в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм».
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22.12.2019 Автор: Артур Чачелов
Источник: Золотой Орел
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