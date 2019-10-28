В Москве завершилась выставка Integrated Systems Russia

13-я международная выставка Integrated Systems Russia прошла в Москве с 23 по 25 октября. Последние разработки представили свыше 50 компаний со всего мира. Выставка ежегодно собирает производителей и ведущих специалистов в области аудиовизуальных и информационно-коммуникационных технологий и смежных отраслей. В этом году уклон деловой программы был сделан в сторону цифровой трансформации в сфере культуры, экономики и образования. В течение трех дней эксперты вместе с участниками выясняли, как использовать достижения технологического прогресса, чтобы повысить эффективность своей деятельности и внедрять технологии, не просто отдавая дань моде и в ответ на требования цифрового века, а соответствии с четким пониманием целей, которых необходимо достичь.

23 октября на конференции «Театр в цифровую эпоху» собралась главные специалисты в области театрального дела и интеграторы мультимедийных решений. План реализации национального проекта «Культура» представил Вадим Ваньков (Министерство культуры РФ). В рамках проекта планируется построить 500 виртуальных концертных залов, создать 450 гидов по выставочным проектам, провести свыше 600 онлайн-трансляций, оцифровать 48 тыс. книжных памятников для Национальной электронной библиотеки. В ходе дискуссии спикеры привели примеры из общего опыта, касающиеся тех трудностей, с которыми пока связан переход культурных артефактов к цифровым формам. Эльмира Щербакова («Театральная Россия») отметила, что онлайн-театры сталкиваются с проблемой авторского права при организации трансляций спектаклей и значительными трудностями в продвижении и дистрибуции материалов. Мария Ревякина (АНО «Фестиваль «Золотая Маска») на примере проекта «Золотая Маска в кино» подтверждает, что самым сложным в подготовке и создании театрального контента для последующих показов в кинотеатрах является очистка авторских прав и получение лицензии, а также непосредственно сама съемка.

Надежда Котова (Cool Connections) утверждает, что цифровая эпоха задает стандарты и способы передачи изображения. Теперь трансляции организовываются в соответствии с высокими требованиями к качеству и передаются по спутниковому сигналу, но этот фактор становится камнем преткновения для осуществления онлайн-показов в регионах, где до сих пор существует проблема цифрового неравенства и разница в скорости интернета. Николай Школьников (Panasonic) рассказал, какие разработки Panasonic могут быть эффективно применены в театрах. Новый взгляд на проектирование и программирование театральных постановок представил Игорь Ишеев, технический директор Polymedia, рассказав о голографических спецэффектах, динамическом мэппинге, интерактивном виртуальном пространстве.

В панельной дискуссии «Интеграция современных решений и технологий в театральное пространство» внимание было уделено цифровым коммуникациям внутри театра. Олег Назаров (Большой театр) отметил, что требования к техническому оснащению театров постоянно растут, а наибольшую популярность среди используемых технологий приобретает видео. Роман Улизко (Большой театр) подчеркнул важность использования цифровых технологий при организации рабочего процесса в театре. Мария Ленарская (Московский театр Мюзикла) назвала основные проблемы, с которыми сталкиваются театры при реализации акустических комплексов – часто оборудование не соответствует репертуару и художественному замыслу, не находит применения из-за сложности в эксплуатации либо не согласовывается с сотрудниками, которым предстоит на нем работать.

На панельной дискуссии «Digital Signage как эффективный канал привлечения покупателей» обсуждали, как цифровые технологии меняют облик современного бизнеса. Дискуссия собрала специалистов индустрии, а также заказчиков – владельцев торговой недвижимости, управляющие компании ТРЦ, представителей сетевого и несетевого ритейла. Флориан Ротберг (Invidis Consulting) обрисовал основные тенденции индустрии, такие как микро- и мини-LED, гибкий OLED, искусственный интеллект, и, главное, плавный переход от простого digital signage к DXP (Digital Experience Platfom) – кросс-канальному опыту, сопровождающему покупателя по всему пути.

В ходе дискуссии «Как цифровые технологии влияют на бизнес ритейлеров» эксперты обсудили конкретные методики и кейсы использования digital signage в бизнесе. Bert Jan Vukkink, консультант по маркетингу розничной сети «Магнит», бывший директор по маркетингу магазинов «Лента», рассказал про эмоциональный digital-маркетинг, а именно – про создание нового улучшенного покупательского опыта с вовлечением эмоций человека. По словам эксперта, особенно хорошо digital signage работает в связке с другими инструментами: арома-маркетингом, системами направленного звука и геймификацией процесса покупки. Блажей Бернард Райсс (УРБАН КОФИКС РАША) рассказал об истории сети COFIX и роли цифровых технологий в стремительном росте компании: использовании искусственного интеллекта для прогнозирования доходов, убытков и окупаемости инвестиций; цифровых меню и мобильных кампаниях как методе увеличения продаж. На роли технологий в развитии компании остановился Владимир Корчагов (Ascona Life Group). Видеопанели в салонах Ascona транслируют единый контент во всех точках сети, показывая сложные продукты «изнутри», отдельная панель на входе обеспечивает «точку касания» с клиентом еще до посещения салона, а видеопанели в офисе предоставляют эффективный канал внутренних коммуникаций, заменив устаревшие инфодоски. Елена Лебедева (Leroy Merlin) рассказала о перспективе клиента и возможных недопониманиях со стороны b2b-клиента на всех этапах воронки продаж: от осведомленности к интересу, принятию решения, покупке, сервису и лояльности. Елена предостерегла интеграторов от основных ошибок, которые могут возникнуть при общении с клиентом. В завершение дискуссии Владимир Козлов (DIGISKY Group) посетовал на проблемы, возникающие при взаимодействии с клиентом: желание получить идеальное решение при нежелании выделять бюджет и отсутствие денег на поддержку проекта после его реализации.

Следующий день выставки был посвящен цифровому развитию музеев и выставочных пространств. Участники обсуждали, как развитие технологий трансформирует подходы к проектированию, оформлению и сопровождению выставок и экспозиций, цифровую аналитику в музеях и выставочных залах, новые подходы к структуре пространства, экспозиционным и дизайнерским решениям в современном музее, теорию и практику музейной коммуникации в цифровую эпоху. Также поднимались вопросы возможности и перспективы применения новых технологий в комплектовании, учете, хранении и изучении фондовых коллекций, применение VR и AR в музейной практике.

Основной темой последнего дня работы стала цифровая трансформация образования. Конференцию провели в виде сессий по формированию проектных решений для основных уровней образования – школ, учреждений допобразования, колледжей и вузов. Такой подход позволил интеграторам выявить сильные и слабые стороны своих решений и соотнести их с мнением представителей системы образования, а у последних появилась возможность подобрать решение для своей задачи и найти партнеров для ее реализации. Следить за обновлениями и новостями мероприятия можно здесь: https://www.isrussia.ru/

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28.10.2019 Автор: Рая Башинская

Источник: Integrated Systems Russia