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Integrated Systems Russia 2020 подтвердила даты проведения в офлайне

Выставка пройдет с 27 по 29 октября в «Крокус Экспо»

Выставка Integrated Systems Russia 2020 − ключевое мероприятие для рынков AV и IT технологий, системной интеграции, Digital Signage и профессионального аудио − пройдет с 27 по 29 октября в новом для себя месте – МВЦ «Крокус Экспо». Об этом сообщили организаторы: выставочная компания «Мидэкспо», Integrated Systems Events, ассоциации Cedia и Avixa.

Экспозиционная часть выставки будет включать себя демонстрацию профессиональных аудио-видео и ИТ решений, а также ряд отдельных тематических экспозиций, в том числе DIGITAL SIGNAGE, PRO AUDIO, экспозицию встраиваемых решений для домашних инсталляций СUSTOM INSTALL, а также инсталляцию «Умный город».

Обширная деловая программа, рассчитанная на интересы представителей различных вертикальных рынков, стала неотъемлемой частью выставки. В этом году мероприятие вновь пройдет в формате «выставка-форум». За деловую часть будет отвечать SMARTTECH & PROAV ФОРУМ, который включит в себя конференции для заказчиков, обучающие курсы для специалистов, бизнес-встречи дистрибьюторов и системных интеграторов, партнерские мероприятия участников. 

Среди мероприятий для заказчиков из различных вертикальных рынков запланированы как уже зарекомендовавшие себя дискуссии и конференции, так и абсолютно новые, продиктованные реалиями сегодняшнего дня:

  • Конференция «Технологии и решения для современного офиса и умных переговорных. Huddle rooms».
  • Конференция «Умная больница. Задачи для цифровых сервисов, систем автоматизации и жизнеобеспечения зданий».
  • Конференция «ВКС-решения. Стриминг и запись для решения любых коммуникационных и аналитических задач».
  • Конференция «Digital Signage как эффективный канал работы с покупателем в новых условиях».
  • Конференция «Цифровой Музей».
  • Конференция «Цифра» в Умном доме. Какие smart-решения востребованы на рынке недвижимости».
  • Конференция «Интеллектуальные здания. Уроки пандемии».
  • Как COVID 19 повлияет на требования к оснащению жилых и коммерческих объектов.
  • Академия для инсталляторов, KNX форум.
  • Школа «Умного Дизайна».

Регистрация для посещения мероприятия откроется на сайте выставки в июле. 

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10.07.2020 Автор: БК

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