Integrated Systems Russia 2020 подтвердила даты проведения в офлайне

Выставка Integrated Systems Russia 2020 − ключевое мероприятие для рынков AV и IT технологий, системной интеграции, Digital Signage и профессионального аудио − пройдет с 27 по 29 октября в новом для себя месте – МВЦ «Крокус Экспо». Об этом сообщили организаторы: выставочная компания «Мидэкспо», Integrated Systems Events, ассоциации Cedia и Avixa.
Экспозиционная часть выставки будет включать себя демонстрацию профессиональных аудио-видео и ИТ решений, а также ряд отдельных тематических экспозиций, в том числе DIGITAL SIGNAGE, PRO AUDIO, экспозицию встраиваемых решений для домашних инсталляций СUSTOM INSTALL, а также инсталляцию «Умный город».
Обширная деловая программа, рассчитанная на интересы представителей различных вертикальных рынков, стала неотъемлемой частью выставки. В этом году мероприятие вновь пройдет в формате «выставка-форум». За деловую часть будет отвечать SMARTTECH & PROAV ФОРУМ, который включит в себя конференции для заказчиков, обучающие курсы для специалистов, бизнес-встречи дистрибьюторов и системных интеграторов, партнерские мероприятия участников.
Среди мероприятий для заказчиков из различных вертикальных рынков запланированы как уже зарекомендовавшие себя дискуссии и конференции, так и абсолютно новые, продиктованные реалиями сегодняшнего дня:
Регистрация для посещения мероприятия откроется на сайте выставки в июле.
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
10.07.2020 Автор: БК
В Москве завершилась выставка Integrated Systems Russia
В Москве пройдет международная выставка Integrated Systems Russia 2019
Мэрия Москвы обозначила предварительную дату открытия кинотеатровПодробнее
Глава АВК призвал продюсеров «Стрельцова» и «Пальмы» выпустить свои фильмы в августеПодробнее
Кинотеатрам Москвы разрешат открываться в августеПодробнее
Российские продюсеры отреагировали на предложение выпустить свои фильмы в прокат в августеПодробнее