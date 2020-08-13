Integrated Systems Russia 2020 анонсировала гибридный формат

Ключевое событие индустрии профессионального аудио, видео и системной интеграции – выставка Integrated Systems Russia – в этом году пройдет в гибридном формате. Он сочетает встречи участников и гостей как в реальном выставочном пространстве, так и в онлайне. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Integrated Systems Russia 2020 пройдет 27-29 октября в новом для себя месте – МВЦ «Крокус Экспо» (павильон 1, зал 5). В дополнение к оффлайн посещению во время работы выставки все зарегистрированные посетители смогут посетить онлайн-стенды экспонентов, которые будут созданы на специальной платформе в рамках выставки. Кроме того, появится возможность принять онлайн-участие в конференциях или посмотреть записи после мероприятия, посетить отдельные вебинары от экспонентова, а также назначить и провести встречи в специальных виртуальных переговорных. Для тех, кто придет на оффлайн-выставку лично, предусмотрена возможность проводить обмен контактами и материалами без передачи визиток и бумажных носителей.

2020 год организаторы объявляют ГОДОМ ИНТЕГРАТОРА и приглашают всех на Форум интеграторов, который создан, чтобы значительно повысить ценность посещения выставки. ISR становится полноценной экосистемой – теперь и выставочная зона, и деловая часть, и неформальное общение − это точки роста для бизнеса. Экосистема соединит в себе концентрированные знания с возможностью получения сертификатов на специалиста или компанию, новые профессиональные связи и возможности. И все это доступно всего за одно посещение мероприятия.

Форум Интеграторов включает четыре направления профессионального образования:

Корпоративные AV и IT решения.

Профессиональный звук.

Digital signage и системы отображения. Высокомаржинальные продукты, контент и универсальные продукты.

ВКС. Главный хит профессиональных инсталляторов на протяжении десятилетий.

Программа курсов формируется в данный момент, а потому у каждого есть возможность повлиять на ее наполнение. Достаточно написать организаторам о своих интересах, и они попробуют включить в программу соответствующую тему, технологию или готовые решения для вертикалей и подберут экспертов.

Сама выставка представит возможность увидеть мировые новинки и работающие инсталляции, пообщаться с лидерами отрасли и ведущими производителями, которые участвуют в выставке, несмотря на кризис. А неформальные мероприятия экспонентов позволят установить прочные деловые связи.

Также в рамках деловой программы выставки предусмотрены:

Конференция «Цифровой Музей».

Круглый стол «Цифровые технологии в Умном городе».

Конференция «Цифра» в Умном доме. Какие smart-решения востребованы на рынке недвижимости».

Академия для инсталляторов, KNX форум.

Мероприятие проводится компаниями «Мидэкспо» и Integrated Systems Events при поддержке ассоциаций Cedia и Avixa. Для посещения выставки и деловой программы необходимо пройти регистрацию по ссылке https://midexpo.eventbank.ru/event/869/register/.

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13.08.2020 Автор: БК

Источник: ISR