Стали известны имена финалистов ivi talents

Завершилась конкурсная часть ivi talents − программа профессионального девелопмента от онлайн-кинотеатра ivi и кинокомпании Red Pepper Film. Последним этапом для участников стал очный питчинг с продюсерами ivi. В финал вышло десять работ. Сейчас финалисты занимаются проработкой сценариев, а в начале следующего года приступят к съемкам своих пилотов. Согласно условиям проекта, пилоты будут опубликованы на ivi, где зрительское голосование определит, какой из сериалов получит полную версию.

Ivi talents стал первой экспериментальной площадкой, на которой попробовать свои силы и пройти путь от идеи до релиза пилота могли даже участники без опыта в кинематографе. Для того, чтобы поближе познакомить конкурсантов с миром кинопроизводства, организаторы сняли серию мастер-классов с участием действующих профессионалов киноиндустрии. Мини-лекции о сценарном искусстве, работе продюсера, шоураннера и режиссера, новых жанрах и лайфхаках для начинающих коллег провели Михаил и Лили Идовы, Олег Рой, Тимур Бекмамбетов, Дэвид Маркони, Макс Шишкин и другие.



В первом этапе ivi talents приняли участие 238 человек − они прислали свои видеопрезентации, а также визуализацию идеи. Для второго тура были отобраны 45 работ, которые авторы представляли на очном и дистанционном питчингах перед командой продюсеров. Отправить заявку на участие можно было из любой точки мира: так, к проекту присоединились конкурсанты из Чехии, Израиля, Великобритании, США и стран СНГ.



Следить за новостями проекта можно в Instagram и Facebook проекта. Все мастер-классы доступны на сайте https://talents.ivi.ru/master_classes

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09.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ivi talents