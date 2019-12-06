Сеть кинотеатров КАРО откроет свой первый мультиплекс в Новосибирске. Новый кинотеатр будет работать в самом центре города, в одном из лучших торговых комплексов ТРЦ «Галерея Новосибирск». Об этом сообщает пресс-служба сети. «КАРО 9 Галерея» станет 33-м кинотеатром КАРО (включая 2 летних площадки). Мультиплекс начнет работу в ближайшее время.



«КАРО 9 Галерея» впервые представит в городе формат кинотеатров нового поколения: это современные технологии кинопоказа, полностью автоматизированная система покупки билетов и кинобар самообслуживания u-choose, в меню которого как традиционные попкорн и начос, так и здоровое питание, продукты для детей, горячие и холодные закуски. Мультиплекс будет вмещать 9 кинозалов, которые будут полностью оснащены раскладывающимися ВИП-креслами. Это позволит смотреть кино с комфортом в течение всего сеанса.



«Наша концепция кинотеатров нового поколения уже достаточно широко известна в Москве и некоторых регионах. И мы рады возможности реализовать ее в таком знаковом городе как Новосибирск, − отмечает президент сети КАРО Ольга Зинякова. − Наша задача не просто качественно показать кино и приготовить вкусный попкорн для гостей, мы создаем атмосферные площадки, куда людям хочется возвращаться снова и снова. Мы уверены, что эта площадка станет настоящим подарком для жителей Новосибирска. Кроме широкого репертуара «КАРО 9 Галерея» предложит зрителям регулярные премьеры, развлекательные мероприятия, спецпоказы в рамках проекта «КАРО.Арт» и эксклюзивный контент, которым сильна наша сеть».



«Открытие кинотеатра такого уровня – знаковое событие как для горожан, так и для каждого посетителя «Галереи Новосибирск», – уверена Татьяна Корсакова, заместитель генерального директора по маркетингу АО «ТПС Недвижимость». – Философия КАРО известна по всей России, и мы готовы поддержать новый подход к сервису для зрителей кинотеатра. «Галерея Новосибирск» – не просто площадка для покупок, это настоящий «дом», где каждый чувствует себя комфортно и получает удовольствие от покупок и развлечений. Пусть этот «дом» наполнится праздником в стиле КАРО!».



Кинотеатр «КАРО 9 Галерея» представит зрителям широкий репертуар и специальные ценовые предложения. Все гости смогут подключиться к программе лояльности «КАРОна», предоставляющей множество преимуществ постоянным посетителям. Поклонников авторского кино и новых форматов ждут специальные показы и дискуссии проекта «КАРО.Арт», а для семейной аудитории будут доступны выгодные предложения в рамках направления «КАРО Family». Также в кинотеатре будут действовать скидки для студентов и пенсионеров.



Сеть кинотеатров КАРО, основанная в 1997 году, на сегодняшний день является одной из ведущих и наиболее технологичных сетей кинотеатров в России. По итогам 2017 года она была признана лучшей среди 18 киносетей из 37 стран международной конвенцией CineEurope. «КАРО» управляет 31 современным мегаплексом (259 залов) и 2 летними кинотеатрами. Мегаплексы КАРО, расположенные в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Калининграде, Сургуте и Тюмени ежегодно посещают почти 12 млн человек.

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06.12.2019 Автор: Артур Чачелов