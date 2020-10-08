«КАРО» запустила специальное предложение на онлайн-билеты

С 8 октября по 28 октября при покупке билетов в кинотеатры «КАРО» через сайт karofilm.ru, официальное онлайн-приложение и сайты партнеров зрителям предоставляется скидка в размере 15% в будние дни и 10% в выходные. Сообщается, что акция действует для кинотеатров сети в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Тюмени, Сургуте и Самаре. В сети обращают внимание, что скидка не суммируется с другими акциями и предложениями «КАРО», а также не распространяется на события репертуара «КАРО.Арт».



«Своевременный переход в онлайн и цифровизация бизнеса очень помогли нам в новой реальности – более половины продаж билетов сегодня происходят именно онлайн через наши приложение и сайт, − рассказывает Ольга Проскурякова, вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами сети кинотеатров «КАРО». − Мы хотим поощрить всех, кто предпочитает онлайн-покупку билетов традиционной – это плюс к нашей всеобщей безопасности».



Сеть кинотеатров «КАРО» основана в 1997 году и сегодня является одной из ведущих и наиболее технологичных сетей кинотеатров в России. Она управляет 32 современными мегаплексами (262 зала). Мегаплексы «КАРО» расположены в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Калининграде, Сургуте и Тюмени. Под управлением «КАРО» находятся пять из списка самых кассовых российских кинотеатров, включая самый посещаемый кинотеатр в России «КАРО Sky 17 Авиапарк» и второй по посещаемости – «КАРО Vegas 22». Кинотеатры «КАРО» ежегодно посещает более 12 млн человек. «КАРО» также является лидером сегмента онлайн-продаж среди киносетей. По итогам 2017 года «КАРО» была признана лучшей среди 18 киносетей из 37 стран международной конвенцией CineEurope.

C 2012 года контролирующим акционером сети кинотеатров «КАРО» является консорциум в составе UFG Private Equity, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и предпринимателя Пола Хета, который известен как один из основателей российского кинотеатрального бизнеса.

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08.10.2020 Автор: Артур Чачелов