«КАРО» начала сотрудничать с онлайн-кинотеатром «Ростелекома» Wink

На сайте и в социальных сетях киносети «КАРО» можно приобрести билеты в онлайн-кинотеатр «Ростелекома» Wink. Выбрать фильм можно на главной странице сайта «КАРО» в специальном разделе «Кино-онлайн». Билет − это цифровой промокод, который после оплаты нужно ввести в меню видеосервиса Wink. Всего в онлайн-витрине «КАРО» на текущий момент представлено более 90 кинокартин.

«В условиях изоляции мы ищем новые возможности, которые позволят нам поддерживать контакт со зрителем, − говорит президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. − Мы запустили доставку продукции кинобаров, проводим беседы с публичным персонами в инстаграм-аккаунте в рамках проекта #сКАРОчтение, организуем онлайн-флешмобы. Но наша аудитория прежде всего любит смотреть кино, и мы надеемся, что совместный проект с Wink позволит киноманам хотя бы частично проникнуться атмосферой кинотеатров, которой нам всем так не хватает».

Специально для проекта кураторы «КАРО.Арт» разработали особую программу на базе коллекции видеосервиса Wink. В основу легли фильмы, представляющие классику мирового кинематографа, громкие картины последних лет, российское авторское кино, совсем недавние премьеры и другие фильмы. Также в библиотеку проекта вошли эксклюзивные фильмы, доступные сейчас только в Wink, например, свежая картина Гая Ричи ДЖЕНТЛЬМЕНЫ в переводе Гоблина.

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27.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: КАРО