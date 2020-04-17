«Каро» объявила, что сделает медработникам скидки на билеты

Сразу по окончании вынужденного периода закрытия сеть «КАРО» вводит специальные льготы на кинобилеты для медицинских работников. Об этом сообщает пресс-служба сети. До конца 2020 года они смогут посещать кинотеатры «КАРО» по минимальной фиксированной стоимости, во всех городах присутствия сети.

Стоимость билета во всех кинотеатрах составит 100 рублей с понедельника по среду, и 150 рублей с четверга по воскресенье, при наличии документа, подтверждающего профессиональную принадлежность.



«Как только мы снова сможем открыть двери наших кинотеатров, мы будем особенно рады видеть среди наших гостей работников здравоохранения. Сейчас мы все наблюдаем за тем, как врачи, медсёстры и другие медработники рискуют собственными жизнями, спасая мир от пандемии. Мы очень ценим их ежедневный тяжелый труд, и вводя специальную ценовую политику хотим поблагодарить за их огромный вклад в борьбу за наше здоровье и скрасить им тот отдых, который они, безусловно, заслуживают, как никто другой»,— отмечает президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.



В сети обращают внимание, что акция не распространяется на залы IMAX, vip-залы Black, а также на показы КАРО.Арт.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

17.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: КАРО