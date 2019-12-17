«Каро» покажет классику мирового кино в московском «Октябре»

В столичном киноцентре «Октябрь» в рамках проекта КАРО.Арт запущена новая программа под названием «Шедевры мирового кинематографа», сообщает пресс-служба «Каро». Это специальные показы киноклассики, цена на сеансы которой будет составлять 150 рублей. Сеансы пройдут в дневное время в большом зале киноцентра «Октябрь».

Сообщается, что цель «Шедевров мирового кинематографа» − сделать классику доступной для каждого. Репертуар программы поможет школьникам и студентам в изучении культуры и истории кино, а другим зрителям подарит приятную ностальгию и удовольствие от просмотра. Ближайшие показы запланированы в декабре и в течение январских каникул, расписание будет дополняться.

Список фильмов состоит из культовых картин именитых режиссеров, признанных как критиками, так и зрителями. Зрители увидят последний фильм Сергея Эйзенштейна ИВАН ГРОЗНЫЙ, исторический эпик ВАТЕРЛОО Сергея Бондарчука, советско-японский ДЕРСУ УЗАЛА Акиры Куросавы, музыкальную комедию КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ Эльдара Рязанова.

Наравне со знакомыми всем картинами в программу вошли такие редкие для большого экрана шедевры отечественного кино как культовая военная драма ВОСХОЖДЕНИЕ Ларисы Шепитько − первый советский фильм, удостоенный высшей награды кинофестиваля в Берлине «Золотой медведь», новаторский ГОРОД ЗЕРО Карена Шахназарова − советская фантасмагория, предсказавшая развал СССР, советская музыкальная комедия КУБАНСКИЕ КАЗАКИ Ивана Пырьева − один из первых цветных фильмов в истории российского кино, фильм-балет СПАРТАК Вадима Дербенева и Юрия Григоровича, актуальный и по сей день ПАРАД ПЛАНЕТ Вадима Абдрашитова, экранизация пьесы Чехова ДЯДЯ ВАНЯ Андрея Кончаловского.

Зарубежная классика будет представлена драмой СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРНЕТЕ режиссера Лукино Висконти, скандальной и новаторской драмой КОНФОРМИСТ Бернардо Бертолуччи, итало-французской мелодрамой БАССЕЙН Жака Дере с Аленом Делоном и Джейн Биркин в главных ролях. Также в программе современное знаковое кино: МЕЛАНХОЛИЯ Ларса фон Триера, СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ Джима Джармуша, МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ Вонга-КарВая, ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ Вуди Аллена, АРТИСТ Мишеля Хазанавичуса, ВЕЛИКАЯ КРАСОТА Паоло Соррентино, ТВИН ПИКС: ОГОНЬ ИДИ ЗА МНОЙ Дэвида Линча.

«Эта программа продолжает просветительскую миссию проекта КАРО.Арт, − рассказывает Ольга Зинякова, президент сети кинотеатров «КАРО». − Представленные в ней картины − неотъемлемая часть современной культуры, и наша цель − донести эту культуру до зрителя, сделать мировые шедевры доступными каждому. Мы благодарны киноконцерну «Мосфильм» за предоставление фильмов, которые являются неоспоримой классикой отечественного кинематографа, а также всем дистрибуторам, поддержавшим этот проект. В дальнейшем мы будем работать над расширением репертуара и надеемся ввести такие показы на постоянной основе».

КАРО.Арт – это специальный проект сети кинотеатров «КАРО» с уникальной репертуарной политикой: авторское, экспериментальное, классическое, культовое кино на языке оригинала с субтитрами. КАРО.Арт дает возможность посетить самые ожидаемые зрительские премьеры и принять участие в обсуждениях с известными деятелями искусства, увидеть актуальные фестивали, важные ретроспективы, прямые трансляции и записи лучших спектаклей ведущих театральных домов, эксклюзивный арт-прокат.

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17.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: КАРО