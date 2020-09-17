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«КАРО» совместно с ADG Group преврятят ряд советских кинотеатров в современные мультиплексы

Федеральная российская киносеть и компания-девелопер объявили о масштабном сотрудничестве

Федеральная российская киносеть «КАРО» и российский девелопер ADG Group объявляют о масштабном долгосрочном партнёрстве. Сотрудничество предполагает открытие мультиплексов нового поколения «КАРО» в зданиях современных районных центров: ADG Group открывает их на базе реконструируемых исторических зданий советских кинотеатров в спальных районах Москвы.

В конце 2020 года и начале 2021 года в рамках сотрудничества откроется 6 площадок, они будут работать на территории районных центров «Рассвет», «Нева», «Марс», «Высота», «Эльбрус» и «Будапешт». К середине 2021 года ожидается открытие еще четырех площадок «КАРО» в центрах «Киргизия», «София, «Экран» и «Байконур». Всего к концу 2022 года в рамках партнёрства откроется в общей сложности более 140 кинозалов на территории районных центров.

Все новые площадки «КАРО» будут представлять собой современные мультиплексы, соответствующие концепции кинотеатров нового поколения. Характерными чертами кинотеатров являются современные технологии кинопоказа и звукового оснащения, мягкие кресла-реклайнеры, полностью автоматизированная система покупки билетов и кинобар самообслуживания u-choose с разнообразным меню, включающим здоровое питание и меню для детей.

В 2014 году ADG Group приобрела 39 зданий советских кинотеатров, расположенных в густонаселённых районах Москвы с целью реконструировать их в районные центры. Миссия проекта — возродить исторические районные центры притяжения и изменить жизнь 2,5 миллионов москвичей за счет создания качественного локального предложения товаров и услуг повседневного спроса, а также возможностей для семейного культурного досуга. Наполнение каждого районного центра ориентировано на регулярные посещения и основано на потребностях местных сообществ и москвичей, живущих в пешей доступности. Потенциал этих площадок увеличивается за счет онлайн-инфраструктуры проекта, что позволяет охватывать все каналы продаж и коммуникаций.

«Будучи лидером российского кинотеатрального бизнеса, мы рады объявить о сотрудничестве с таким крупным партнёром как ADG. Цель нашего партнерства – расширение предложения в сфере кино для московских зрителей, – рассказывает Пол Хет, глава совета директоров «КАРО». – В течение многих лет кинотеатры в спальных районах Москвы обеспечивали кинопоказ для местных жителей. Но пришло время их переформатировать и привести к современным стандартам. Мы нацелены на развитие и расширение сети, и намерены и дальше обеспечивать нашим гостям мировой опыт похода в кино. Мы видим, что потребности современных зрителей постоянно меняются, посетители требуют особого отношения к себе во всех местах проведения досуга. Благодаря нашему партнёрству с ADG Group местные жители смогут познакомиться с новым высококлассным продуктом».

«Возрождение зданий исторических кинотеатров в современной концепции районных центров – очень серьёзная и важная задача, – подчеркивает Григорий Печерский, управляющий партнер ADG Group. – Правительство Москвы одобрило реализацию проекта, поставив перед нами задачу по улучшению опыта похода в кино для жителей близлежащих районов. Безусловно, одним из главных приоритетов является предоставление качественных услуг в сфере торговли, общественного питания и семейного отдыха, и с самого начала у нас не было никаких сомнений в том, что сотрудничество с ведущим российским кинооператором мирового класса будет единственно верным решением для районных центров. Я впечатлен тем, как гибко в «КАРО» подошли к выстраиванию бизнес-процессов, приняв во внимание особенности наших пространств».

«Эта концепция полностью отличается от того, что мы делали раньше, – отмечает Ольга Зинякова, президент сети «КАРО». – Мы убеждены, что современные кинотеатры должны обеспечивать зрителям мировой опыт похода в кино, включая комфортные кресла-реклайнеры и лучшее качество проекции. Мы видим изменения в потребностях гостей и хотим, чтобы кинотеатры были частью их еженедельного досуга. Репертуар в районных центрах будет соответствовать запросу аудитории, а уровень обслуживания будет таким же высококлассным, как в наших флагманских киноцентрах».

Во всех кинотеатрах будут доступны скидки для студентов и пенсионеров, а направление КАРО Family предоставит специальные предложения для семейной аудитории. Также на всех площадках будет действовать программа лояльности «КАРОНА», предлагающая ряд преимуществ постоянным посетителям.

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17.09.2020 Автор: Никита Никитин

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