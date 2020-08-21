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«Кино Экспо» 2020 в Санкт-Петербурге переносится на более поздний срок

Организаторы посчитали невозможным проведение форума в заявленные сентябрьские даты

XXII международная выставка «Кино Экспо» и Санкт-Петербурский международный Контент Форум не состоятся в ранее запланированные даты 22-25 сентября. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

«Проведение форума в указанные сентябрьские сроки стало бы возможным в случае возобновления кинопроката в большинстве регионов страны. К сожалению, надежды на массовое открытие кинотеатров в июле-августе не оправдались, − говорится в сообщении. − На сегодняшний день в стране работает всего лишь немногим более 30% от общего количества, как кинотеатров, так и кинозалов. Многие ключевые для кинопроката регионы пока остаются без кинопоказа, и без ясных перспектив открытия. Очевидно, что в данной ситуации невозможно гарантировать участие в форуме в сентябре большинства участников рынка и стабильность репертуарных планов». 

Организаторы «Кино Экспо» отметили, что по-прежнему велики риски введения новых ограничений, как для сферы кинопоказа, так и для конгрессно-выставочной деятельности. Эпидемиологическая обстановка в целом по стране также далека от кардинального улучшения. Остаются закрытыми границы. С учетом всего комплекса данных негативных факторов, принято решение дождаться открытия всех кинотеатров и полного возобновления кинопроката в стране, и после этого объявить новые сроки проведения.

Что это будут за сроки сейчас сказать невозможно. У организаторов есть возможность выбора сроков в ближайшие месяцы, и несколько вариантов места проведения.  

«Коллектив «Кино Экспо» выражает признательность всем партнерам, которые были готовы принять участие в форуме даже в таких экстремальных для рынка условиях. Главная задача организаторов – обеспечить эффективность форума и выставки для всех участников, поэтому перенос сроков является в нынешних условиях единственным оптимальным решением», − говорится в сообщении. 

28 августа заканчивается срок подачи заявок для московских компаний (представителей малого и среднего бизнеса) − экспонентов прошлогодней выставки «Кино Экспо» 2019 на получения субсидии от Правительства Москвы до 350 000 рублей за участие в выставке «Кино Экспо» 2019 года. Подробная информация есть на сайте Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

Санкт-Петербургский международный Контент Форум – единственный в России и странах СНГ и Балтии ежегодный международный форум контент-индустрии, объединяющий кинотеатральный прокат, телевидение и цифровые медиа. Участниками форума становятся представители кинотеатральных сетей и кинотеатров, медиа-холдингов и телеканалов,  операторов цифровых медиа (онлайновые видео-сервисы и др.), компаний - производителей и дистрибьюторов контента для всех платформ, органов власти в области культуры и массовых коммуникаций, СМИ. 

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21.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кино Экспо

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