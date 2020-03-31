«Кинопрайм» планирует выделить 2 млрд рублей на поддержку проектов в 2020 году

На фоне известий о том, что питчинги Минкультуры и Фонда кино в этом году будут проходить в дистанционном режиме, в Фонде развития современного кинематографа «Кинопрайм» сообщили БК о том, что в работе организации ничего не изменилось. Заявки на поддержку по-прежнему принимаются на сайте через электронную форму.

В 2020 году уже состоялось первое заседание Экспертного совета, которое рассматривало заявки, поступившие в конце прошлого года. В этом году уже принято более 30 заявок. Следующее заседание состоится в ближайшее время, но из-за нынешнего положения дел оно, вероятнее всего, пройдет в онлайн-формате. Как рассказали в пресс-службе «Кинопрайма», получатели поддержки будут объявлены тогда, когда Фонд придет к договоренности со всеми заявителями. Если переговоры будут длиться в течение нескольких месяцев, то общий список будет сведен и опубликован к концу года.

В этом году на поддержку кино Фондом предполагается выделить около 2 млрд рублей. Какой будет реальная сумма затраченных средств, станет понятно в конце года. Ранее заявлялось, что в 2020 году Фонд планирует поддержать не менее 20 новых проектов. В 2019 году эксперты Фонда рассмотрели 140 проектов и одобрили 32, 13 из них получили финансирование. Общий объем инвестиций составил 500 млн рублей, хотя изначально предполагалось выделить 1 млрд рублей.

В числе поддержанных Фондом картин ТЕКСТ Клима Шипенко, ВОЗДУХ Алексея Германа-мл, ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ Кирилла Серебренникова, ОБЩАГА Романа Васьянова, КАЗНЬ Ладо Кватании, ФЕЯ Анны Меликян, ГЛУБЖЕ Михаила Сегала, ГИПНОЗ Валерия Тодоровского, БЕЗ ОГЛЯДКИ Кирилла Соколова, МОЛОКО ПТИЦЫ Евгения Марьяна, КИТОБОЙ Филиппа Юрьева, ОСТАВЬ ПЕЧАЛЬ СВОЮ Тома Шовала и ПРЕСТУПНЫЙ ЧЕЛОВЕК Дмитрия Мамулии, ставший единственным российским участником Венецианского кинофестиваля 2019 года.

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31.03.2020 Автор: Рая Башинская

Источник: Фонд «Кинопрайм»