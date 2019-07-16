Кинофонд Абрамовича профинансировал три картины

Стали известны первые проекты, профинансированные Фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм», который учрежден Романом Абрамовичем. Это три режиссерских дебюта − фильмы КИТОБОЙ, МОЛОКО ПТИЦЫ и ТЕНЕРИФЕ (рабочее название ОБЩАГА).

КИТОБОЙ − продюсерский проект Алексея Учителя и Киры Саксаганской, который снимает выпускник ВГИКа Филипп Юрьев. Лента рассказывает о 15-летнем чукотском охотнике Алексее, который влюбляется в американку из вебкам-чата. МОЛОКО ПТИЦЫ продюсера Романа Борисевича снимает выпускник киношколы «Свободное кино» Евгений Марьян. Это история 16-летнего жителя Приднестровья Андриана, который за пять дней до Пасхи решает сбежать из родной деревни в Европу. На кинофестивале в Карловых Варах проект получил главный приз в секции Work in Progress. ТЕНЕРИФЕ − экранизация романа Алексея Иванова «Общага-на-Крови», с которой в качестве режиссера дебютирует известный оператор Роман Васьянов. Продюсерами проекта являются Артем Васильев, Игорь Мишин, Андрей Савельев.

«Все три отобранных экспертным советом фильма, касаясь общечеловеческих проблем и смыслов, в первую очередь рассказывают о жизни и проблемах молодых людей, − говорит председателя совета фонда, сценариста и режиссера Павла Чухрая. Его слова приводят в пресс-релизе.

«Кинопрайм» был учрежден бизнесменом Романом Абрамовичем в конце февраля 2019 года. Исполнительным директором Фонда стал экс-глава Фонда кино Антон Малышев.

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16.07.2019 Автор: Артур Чачелов