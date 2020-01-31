«Кинопрайм» рассказал о поддержанных им проектах

Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» подвел итоги работы в 2019 году, обнародовав названия проектов, которые получили его финансовую поддержку. Оказалось, что за почти год работы эксперты Фонда рассмотрели 140 проектов и одобрили 32 из них. Тринадцать проектов получили финансирование, а общий объем инвестиций составил 500 млн рублей.

В списке поддержанных Фондом четыре дебюта: МОЛОКО ПТИЦЫ (режиссер Евгений Марьян), ОБЩАГА (режиссер Роман Васьянов), КИТОБОЙ (режиссер Филипп Юрьев) и КАЗНЬ (режиссер Ладо Кватания). Кроме того, «Кинопрайм» профинансировал два международных проекта: ОСТАВЬ ПЕЧАЛЬ СВОЮ (режиссер Том Шовал) и ПРЕСТУПНЫЙ ЧЕЛОВЕК (режиссер Дмитрий Мамулия). Последний стал единственным российским участником конкурса Венецианского кинофестиваля 2019 года (программа «Горизонты»).

Кроме того, в число поддержанных вошли фильмы: ФЕЯ (режиссер Анна Меликян), ВОЗДУХ (режиссер Алексей Герман-младший), ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ (режиссер Кирилл Серебренников), ГЛУБЖЕ (режиссер Михаил Сегал), ГИПНОЗ (режиссер Валерий Тодоровский) и БЕЗ ОГЛЯДКИ (режиссер Кирилл Соколов). Кроме того, был поддержан ТЕКСТ режиссера Клима Шипенко. Эта картина стала первой из списка, вышедшей в широкий прокат.

Сообщается, что в 2020 году «Кинопрайм» планирует поддержать не менее 20 новых проектов.

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31.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кинопрайм