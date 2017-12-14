Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» объявил даты проведения в 2018 году. Киносмотр пройдет в Сочи в период с 3 по 10 июня. Основной площадкой показов, как и в предыдущие годы, станет Зимний театр.
Кроме того, фестиваль начинает прием заявок на участие в основной конкурсной программе полного и короткого метра. Формат подачи заявки на участие фильма в программе упростился: теперь это можно будет сделать по единой электронной форме, размещенной на сайте фестиваля.
В связи с большим количеством заявок на участие, фильмы, претендующие на включение в основной конкурс и в конкурсную программу «Кинотавр. Короткий метр», должны быть поданы на рассмотрение не позднее 1 апреля 2017 года.
29-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» пройдет при поддержке Фонда содействия развитию современного искусства RuArts, Министерства культуры Российской Федерации и администрации Краснодарского края.
14.12.2017 Автор: Артур Чачелов
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