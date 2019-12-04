«Кинотавр» объявил даты проведения в 2020 году

31-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» объявил даты проведения киносмотра в 2020 году. Киносмотр традиционно пройдет в Сочи в начале лета − с 7 по 14 июня. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля. Основной площадкой показов, как и в предыдущие годы, станет Зимний театр.

Кроме того, с сегодняшнего дня «Кинотавр» начинает прием заявок на участие в конкурсной программе полного и короткого метра. Подать заявку и ознакомиться с подробностями регламента фестиваля, правилами и сроками аккредитации можно на официальном сайте www.kinotavr.ru

Фестиваль «Кинотавр» проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

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04.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кинотавр