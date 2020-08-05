«Кинотавр 2020» объявил программу и имена членов жюри

Организаторы «Кинотавра 2020» провели пресс-конференцию, на которой огласили составы жюри и назвали фильмы-участники основной конкурсной программы. Продюсер Александр Роднянский отметил, что из-за пандемии в этом году у «Кинотавра» будет меньше рабочих дней, отменятся церемонии открытия и закрытия, а зрители будут сидеть в зале через кресло, как и велит Роспотребнадзор. Кроме того, отменена вся светская часть − никаких вечеринок не будет.

При этом, почетный приз «Кинотавра», который обычно является частью церемонии открытия, все же будет вручаться. Его получит режиссер Андрей Хржановский.

Жюри «Кинотавра 2020» в этом году будет существовать в двух составах. Председателем жюри полнометражных фильмов в этом году стал неоднократный победитель «Кинотавра» − режиссер Борис Хлебников. В состав жюри основного конкурса вошли: актер Владимир Вдовиченков, актриса Оксана Фандера, режиссер и сценарист Нигина Сайфуллаева, продюсер Екатерина Филиппова, журналист Дарья Златопольская и оператор Федор Лясс. Председателем жюри короткометражного кино станет режиссер Клим Шипенко. В состав этого жюри также войдут актриса Ирина Горбачева, кинокритик Алексей Артамонов, продюсер Сергей Конихин и актер Александр Робак.

Фильмом открытия «Кинотавра 2020» станет фильм Андрея Хржановского НОС ИЛИ ЗАГОВОР «НЕТАКИХ». Лента участвовала в программе фестивалей в Роттердаме и Анси. В Анси ее даже наградили. Однако в России картину еще не показывали. Лента рассказывает о двух русских гениях − Николае Гоголе и Дмитрии Шостаковиче. Фильмом закрытия станет новая работа Андрея Кончаловского ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!, рассказывающая о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Лента участвует в конкурсе Венецианского кинофестиваля, показ на «Кинотавре» будет премьерным в России.

Еще одной отличительной чертой «Кинотавра 2020» станет питчинг сериалов, на который приглашаются все игроки рынка. После питчинга пройдет public talk с продюсерами и руководителями основных российских стриминговых платформ.

Участников основного конкурса представила программный директор фестиваля Ситора Алиева. В основном конкурсе этого года 13 картин. Они отобраны из 78 присланных заявок.

ВМЕШАТЕЛЬСТВО, реж. Ксения Зуева.

ГЛУБЖЕ!, реж. Михаил Сегал

ГОРОД УСНУЛ (дебют), реж. Мария Игнатенко.

ДОКТОР ЛИЗА, реж. Оксана Карас.

КИТОБОЙ (дебют), реж. Филипп Юрьев.

КОНФЕРЕНЦИЯ, реж. Иван И. Твердовский.

КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ?, реж. Ангелина Никонова.

МАША (дебют), реж. Анастасия Пальчикова.

ПУГАЛО, реж. Дмитрий Давыдов.

СКАЖИ ЕЙ, реж. Александр Молочников.

ТРОЕ, реж. Анна Меликян.

ХАНДРА, реж. Алексей Камынин.

ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА (дебют), реж. Семен Серзин.

Возможно в конкурс добавится еще один фильм, который пока технически не готов, но, если получится − его добавят в программу. Вне конкурса будет показан фильм-спектакль Ивана Вырыпаева UFO.

Киносмотр пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября

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05.08.2020 Автор: Артур Чачелов