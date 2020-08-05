«Кинотавр 2020» объявил программу и имена членов жюри

Организаторы «Кинотавра 2020» провели пресс-конференцию, на которой огласили составы жюри и назвали фильмы-участники основной конкурсной программы. Продюсер Александр Роднянский отметил, что из-за пандемии в этом году у «Кинотавра» будет меньше рабочих дней, отменятся церемонии открытия и закрытия, а зрители будут сидеть в зале через кресло, как и велит Роспотребнадзор. Кроме того, отменена вся светская часть − никаких вечеринок не будет.
При этом, почетный приз «Кинотавра», который обычно является частью церемонии открытия, все же будет вручаться. Его получит режиссер Андрей Хржановский.
Жюри «Кинотавра 2020» в этом году будет существовать в двух составах. Председателем жюри полнометражных фильмов в этом году стал неоднократный победитель «Кинотавра» − режиссер Борис Хлебников. В состав жюри основного конкурса вошли: актер Владимир Вдовиченков, актриса Оксана Фандера, режиссер и сценарист Нигина Сайфуллаева, продюсер Екатерина Филиппова, журналист Дарья Златопольская и оператор Федор Лясс. Председателем жюри короткометражного кино станет режиссер Клим Шипенко. В состав этого жюри также войдут актриса Ирина Горбачева, кинокритик Алексей Артамонов, продюсер Сергей Конихин и актер Александр Робак.
Фильмом открытия «Кинотавра 2020» станет фильм Андрея Хржановского НОС ИЛИ ЗАГОВОР «НЕТАКИХ». Лента участвовала в программе фестивалей в Роттердаме и Анси. В Анси ее даже наградили. Однако в России картину еще не показывали. Лента рассказывает о двух русских гениях − Николае Гоголе и Дмитрии Шостаковиче. Фильмом закрытия станет новая работа Андрея Кончаловского ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!, рассказывающая о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Лента участвует в конкурсе Венецианского кинофестиваля, показ на «Кинотавре» будет премьерным в России.
Еще одной отличительной чертой «Кинотавра 2020» станет питчинг сериалов, на который приглашаются все игроки рынка. После питчинга пройдет public talk с продюсерами и руководителями основных российских стриминговых платформ.
Участников основного конкурса представила программный директор фестиваля Ситора Алиева. В основном конкурсе этого года 13 картин. Они отобраны из 78 присланных заявок.
Возможно в конкурс добавится еще один фильм, который пока технически не готов, но, если получится − его добавят в программу. Вне конкурса будет показан фильм-спектакль Ивана Вырыпаева UFO.
Киносмотр пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября
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05.08.2020 Автор: Артур Чачелов
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