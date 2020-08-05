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«Кинотавр 2020» объявил программу и имена членов жюри

Киносмотр пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября

Организаторы «Кинотавра 2020» провели пресс-конференцию, на которой огласили составы жюри и назвали фильмы-участники основной конкурсной программы. Продюсер Александр Роднянский отметил, что из-за пандемии в этом году у «Кинотавра» будет меньше рабочих дней, отменятся церемонии открытия и закрытия, а зрители будут сидеть в зале через кресло, как и велит Роспотребнадзор. Кроме того, отменена вся светская часть − никаких вечеринок не будет. 

При этом, почетный приз «Кинотавра», который обычно является частью церемонии открытия, все же будет вручаться. Его получит режиссер Андрей Хржановский.

Жюри «Кинотавра 2020» в этом году будет существовать в двух составах. Председателем жюри полнометражных фильмов в этом году стал неоднократный победитель «Кинотавра» − режиссер Борис Хлебников. В состав жюри основного конкурса вошли: актер Владимир Вдовиченков, актриса Оксана Фандера, режиссер и сценарист Нигина Сайфуллаева, продюсер Екатерина Филиппова, журналист Дарья Златопольская и оператор Федор Лясс. Председателем жюри короткометражного кино станет режиссер Клим Шипенко. В состав этого жюри также войдут актриса Ирина Горбачева, кинокритик Алексей Артамонов, продюсер Сергей Конихин и актер Александр Робак. 

Фильмом открытия «Кинотавра 2020» станет фильм Андрея Хржановского НОС ИЛИ ЗАГОВОР «НЕТАКИХ». Лента участвовала в программе фестивалей в Роттердаме и Анси. В Анси ее даже наградили. Однако в России картину еще не показывали. Лента рассказывает о двух русских гениях − Николае Гоголе и Дмитрии Шостаковиче. Фильмом закрытия станет новая работа Андрея Кончаловского ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!, рассказывающая о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Лента участвует в конкурсе Венецианского кинофестиваля, показ на «Кинотавре» будет премьерным в России.   

Еще одной отличительной чертой «Кинотавра 2020» станет питчинг сериалов, на который приглашаются все игроки рынка. После питчинга пройдет public talk с продюсерами и руководителями основных российских стриминговых платформ. 

Участников основного конкурса представила программный директор фестиваля Ситора Алиева. В основном конкурсе этого года 13 картин. Они отобраны из 78 присланных заявок. 

  • ВМЕШАТЕЛЬСТВО, реж. Ксения Зуева.
  • ГЛУБЖЕ!, реж. Михаил Сегал
  • ГОРОД УСНУЛ (дебют), реж. Мария Игнатенко.
  • ДОКТОР ЛИЗА, реж. Оксана Карас.
  • КИТОБОЙ (дебют), реж. Филипп Юрьев.
  • КОНФЕРЕНЦИЯ, реж. Иван И. Твердовский.
  • КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ?, реж. Ангелина Никонова. 
  • МАША (дебют), реж. Анастасия Пальчикова.
  • ПУГАЛО, реж. Дмитрий Давыдов.
  • СКАЖИ ЕЙ, реж. Александр Молочников.
  • ТРОЕ, реж. Анна Меликян.
  • ХАНДРА, реж. Алексей Камынин.
  • ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА (дебют), реж. Семен Серзин. 

Возможно в конкурс добавится еще один фильм, который пока технически не готов, но, если получится − его добавят в программу. Вне конкурса будет показан фильм-спектакль Ивана Вырыпаева UFO

Киносмотр пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября

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05.08.2020 Автор: Артур Чачелов

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