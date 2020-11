Российские проекты представят в Латинской Америке

17 ноября начнет свою работу международный телевизионный рынок MIPCancun Online+, который в этом году пройдет полностью в цифровом формате. Мероприятие соберет закупщиков из стран Латинской Америки, США и Канады, вещающих на многомиллионную испаноговорящую аудиторию, а также дистрибьюторов контента со всего мира. Среди них − 10 российских компаний, которые представят зарубежным байерам свои проекты. Это «Централ Партнершип», «Газпром-медиа Развлекательное телевидение», телекомпания НТВ, «Совтелеэкспорт» (официальный дистрибьютор контента ВГТРК), Yellow, Black and White и All Media, «Сигнал Медиа», «Революция фильм», а также анимационные компании «Союзмультфильм», ГК «Рики» и студия анимации Platoshka.

В онлайн-рынке примут участие представители Apple+, Disney+, Pluto, Tubi, ViacomCBS, The Walt Disney Company (Latin America) Amazon Prime Video (Latin America), Globo TV, A+E NETWORKS (Latin America), Sony Pictures Television, Olympusat и других мировых медиакомпаний. Помимо онлайн-переговоров, организованных по заранее сформированному для участников графику, на платформе пройдет форум по копродукции, где продюсеры смогут найти партнеров для совместной разработки и производства проектов.



Традиционно состоится и международная конференция. На сессиях о трендах мировой индустрии и особенностях испаноязычного рынка выступят глава подразделения оригинального контента Amazon Studios в Латинской Америке Хавьера Бальмаседа, директор по закупкам Amazon Prime Video Пабло Иаковелло, вице-президент Netflix по оригинальному контенту в Латинской Америке Франциско Рамос, директор по производству и стратегии The Walt Disney Company Latin America Леонардо Арангибель, президент ViacomCBS International Studios & Networks Americas ДжейСи Акоста, президент Telemundo Global Studios Маркос Сантана, генеральный директор и основатель Wild Sheep Content Эрик Бармак и многие другие. Сессии конференции будут доступны всем зарегистрированным участникам рынка в записи до 30 ноября на платформе MIP Cancun Online+.



«Испаноязычная аудитория − это огромный рынок, более 500 миллионов человек в разных странах мира, − комментирует Александра Модестова, генеральный директор компании «Экспоконтент» (официальный представитель рынков MIPTV, MIPCOM, MIPCancun в России, Украине и странах СНГ). − Мы привыкли ассоциировать его вкусы с сериалами определнного типа, но испаноговорящие зрители в странах Латинской Америки, США и Канады ценят не только мелодраму. Как показывают результаты сборов и просмотров отечественных проектов в регионе, востребованы разные жанры: и хорроры, и костюмные драмы, и анимация... MIPCancun расширяется с каждым годом - и в количестве участников, и в представленности разных сегментов (от крупнейших телесетей до онлайн платформ), что отражает рост самого рынка в регионе. Российская делегация на этот раз - также вдвое больше, чем в 2019. Проекты отечественных компаний смогут найти широкий отклик и новую аудиторию в испаноговорящих странах, и в этом году, благодаря полностью цифровому формату MIPCancun, стало проще это сделать».

В пакете крупнейшего дистрибьютора «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-медиа») сериалы «Гоголь», снятый по мотивам произведений Николая Гоголя с Александром Петровым в главной роли, и «Большой» − телевизонная версия фильма Валерия Тодоровского о закулисье большого балета. Компания также представит фантастический сериал «Аванпост» от режиссера Егора Баранова, уже завоевавший популярность у мировой аудитории − проект ранее был продан в более, чем сто стран мира, включая США, Японию, Южную Корею, Германию и другие ключевые зарубежные территории.

Телекомпания НТВ представит латиноамериканским байерам свои ключевые проекты − ТВ-шоу «Секрет на миллион», исторический сериал «Безсоновъ» и второй сезон проекта «По ту сторону смерти». 19 ноября на платформе MIP Cancun Online+ состоится презентация компании, в рамках которой участники познакомятся с широкой линейкой новых проектов НТВ − от исторических сериалов и триллеров до криминальных драм и популярных ТВ-форматов.

ГПМ РТВ («Газпром-Медиа Развлекательное Телевидение») представит байерам свои сериальные проекты и ТВ-форматы от телеканалов холдинга. Сериал «Территория», мистический приключенческий триллер с элементами хоррора и народного фольклора, уже известен международной аудитории − на прошедшем рынке MIPCOM проект вошел в престижный международный рейтинг Fresh TV Fiction от исследовательской компании The Wit. В сериальной линейке также будет представлен приключенческий мистический триллер «Документалист: Охотник на призраков». ГПМ РТВ планирует представить шоу «Секрет», которое также попало в подборку Fresh TV Formats и уже привлекло внимание международных партнеров, и документальный проект телеканала «Пятница» «Красные башни. Тайны Московского Кремля» − нестандартную экскурсию по одному из крупнейших архитектурных ансамблей мира.

«Совтелеэкспорт», официальный дистрибьютор контента ВГТРК, выступит на рынке с сериалами, сюжеты которых основаны на реальных событиях: «Зулейха открывает глаза», снятый Егором Анашкиным по одноименному роману Гузель Яхиной, кросс-жанровые сериалы – триллер/историческая драма «Кровавая барыня» Егора Анашкина по мотивам биографии помещицы Дарьи Салтыковой и боевик/драма «На краю» Евгения Лаврентьева о трех молодых женщинах, обманом завербованных в ряды боевиков Халифата и оказавшихся в плену у террористов. Все три сериала, а также проект «Екатерина. Самозванцы», телесериалы «Годунов», «Ненастье», «Оптимисты» и «Демон революции» вошли в пакет сделки с медиакомпанией Olympusat − «Совтелеэкспорт» находится на финальной стадии согласования договора. Государственный телеканал Колумбии Senal Colombia также подтвердил намерение в покупке сериала «Екатерина. Самозванцы», первые два сезона которого уже были в эфире канала.

Студия Yellow, Black and White и видеосервис START представят байерам новый сериал «Шерлок в России» о всемирноизвестном сыщике − проект отмечен исследовательской компанией The Wit в рейтинге Fresh TV Fiction и уже вызвал интерес у шерлокинского сообщества в Великобритании и Америке. В линейке All Media − полнометражный фильм студии Yellow, Black and White и Disney в России ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА, а также серия документальных фильмов о путешествиях с Владимиром Познером.

Среди проектов «Сигнал Медиа» − полнометражный анимацонный фильм КОЩЕЙ. НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ, познавательное шоу «Наука есть» и триллер ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ.

Компания «Революция фильм» представит свои полнометражные проекты: триллер БЕГ Андрея Загидуллина, научно-фантастический фильм ПЕТРОПОЛИС Валерия Фокина и спортивную комедию Максима Свешникова НЕФУТБОЛ.

«Союзмультфильм» представит латиноамериканским закупщикам музыкальный сериал для младших дошкольников «Енотки», новый детективный сериал «Тайны медовой долины», премьерный эпизод нового сериала «Ну, Погоди!» и мультсериал «Пластилинки» для аудитории 0-3 лет, созданный в редкой технике пластилиновой анимации. Компания также планирует найти партнеров по ко-продукции для проектов «Умка» и «Фрош».

Главными проектами ГК «Рики», которая принимает участие в секции ко-продукции, станут комедийный познавательный сериал «Клуб Вопросики», психотерапевтическая приключенческая комедия «Спойлы» и проект для дошкольников с познавательным уклоном «НебоСити». Проекты компании уже знакомы в Латинской Америке и испаноговорящих территориях − в октябре бразильский телеканал Gloobinho, где ранее был показан проект «Малышарики», начал показ сериала «Тима и Тома» − на старте проект представлен сразу в четырех дневных слотах. Канал Gloob в скором времени планирует показ полнометражных фильмов «Фиксики».

Студия анимации Platoshka также выступает в рамках копродукционного рынка. Компания представит партнерам три проекта − развивающий мюзикл «Цветняшки», сказочный сериал «Агата: Королева Сада» и семейный сериал «Б\У Кот».

Онлайн-рынок продлится с 17 до 20 ноября. Официальный представитель рынка MIPCancun в России, Украине и странах СНГ − компания «Экспоконтент».

11.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Экспоконтент