Крупные международные компании подтвердили свое очное участие в MIPCOM 2021

Компания Reed MIDEM объявила, что более 100 экспонентов из 30 стран подтвердили свои бронирования выставочных площадей на рынке MIPCOM, который состоится очно в Каннах в октябре 2021 года. Дополнительно пройдет и сокращенная онлайн-программа – о проведении мероприятия в таком формате было объявлено в декабре 2020.
Присутствие в Каннах уже подтвердили крупнейшие российские компании: «Газпром Медиа – Развлекательное Телевидение» (ГПМ РТВ) и «Совтелеэкспорт» (официальный дистрибьютор контента ВГТРК), а также украинская компания FILM UA. Среди международных участников − Wildbrain, Cyber Group Studios, Czech Television, 9 Story, Aardman Animations, Abacus Media Rights, Beyond Rights, Catalan Films & TV (павильон), Daro Film, DCD Rights, Fantawild Animation Inc., Flame Media, Gaumont, Global Screen SCREEN, INCAA (Аргентинский павильон), Mattel, Newen Connect, Off The Fence B.V, ORF, Planeta Junior, S.L., ProColombia Pavillion, Rainbow, TF1, TV Azteca и многие другие.
37-й международный рынок развлекательного контента MIPCOM запланирован в Каннах на 11-14 октября 2021 года во Дворце фестивалей, а рынок детского контента MIPJunior на 9 и 10 октября. Эти выставки станут первыми очными международными мероприятиями для телеиндустрии с 2019 года. Деловая программа MIPCOM и часть переговоров также пройдут онлайн на цифровой платформе рынка.
Международный телевизионный рынок MIPTV традиционно состоится весной − мероприятие пройдет полностью онлайн с 12 по 16 апреля 2021 года.
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15.01.2021 Автор: Артур Чачелов
Источник: Экспоконтент
Международные рынки контента MIPTV и MIPCOM объявили планы на 2021 год
Международный рынок MIPCOM пройдет онлайн
Организаторы подтвердили проведение MIPCOM и MIP Junior в Каннах в октябре
Российские медиакомпании представили свои проекты в Каннах
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