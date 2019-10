Российские медиакомпании представили свои проекты в Каннах

В Каннах завершил свою работу крупнейший международный рынок контента MIPCOM. Российские компании представили зарубежным закупщикам свои анимационные, сериальные и полнометражные проекты. В этом году более 200 международных закупщиков пришли познакомиться с новыми мультсериалами из России на презентацию Made in Russia: The next animation boom на MIPJunior, где 14 российских студий представили более 20 анимационных проектов. Под единым национальным брендом Made in Russia работали 25 отечественных компаний. На одноименной площадке на MIPCOM состоялось более 500 встреч российских участников с зарубежными закупщиками – компании уже подписали сделки с Францией, Австрией, США, Японией, Италией, странами Центральной Европы. В результате прошедших на Made in Russia переговоров будут подписаны контракты на AFM и весной на MIPTV. Работу стенда Made in Russia организовал Российский экспортный центр.

«Мы рады, что Россия получила специальный статус на MIPCOM в этом году – российская медиа индустрия снова оказалась «в фокусе», – комментирует старший вице-президент Российского экспортного центра Никита Гусаков. – Это – показатель большого интереса со стороны международного рынка, спроса на российские проекты и узнаваемости отечественных компаний. Объединенный бренд Made in Russia уже третий год подряд представляет российский контент на MIPCOM. Для нас плотный график встреч на площадке, достигнутые в результате договоренности и подписанные сделки – главные показатели успешно проведенного мероприятия».

Официальным оператором стенда стала компания «Экспоконтент».

«Мы внимательно изучаем международный опыт и видим, насколько важен бренд страны в целом, – говорит директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова. – Конечно, некоторые компании уже добились больших успехов на мировом рынке, создали проекты, которые смотрят и знают во всем мире – «Маша и Медведь», «Фиксики», «Снежная королева» и многие другие… Но одна из ключевых задач – объединить усилия индустрии под национальным брендом и совместно выстраивать репутацию страны на мировом рынке. Большую системную работу в этом направлении уже несколько лет проводит Российский экспортный центр. Как показал прошедший MIPCOM, многое уже сделано – и неслучайно Россия получила специальный статус страны «в фокусе». Именно в этой синергии мы видим большой потенциал для прорыва – как для индустрии в целом, так и для каждого ее участника в отдельности».

Анимация

Рынок детского контента MIPJunior оказался наиболее удачным для группы компаний «Рики» – проекты компании отправятся во Францию, Италию, Финляндию, Австрию. Комедийный мультсериал «Диносити» вошел в топ-30 самых просматриваемых проектов в библиотеке MIPJunior. Дистрибьютор APC Kids, представляющий «Диносити» за рубежом, объявил о первых международных продажах мультсериала: De Agostini Kids в Италии приобрела эксклюзивные права на дистрибуцию проекта, а YLE Finland получила права на ТВ-трансляцию на территории Финляндии. Дистрибьюторская компания Go-N International анонсировала сделку по анимационному сериалу «Тима и Тома» – первый сезон проекта покажут на France Télévisions. Мультсериал «Пин-код» покажут на австрийском телеканале ORF – международный дистрибьютор FUN Union заключил соглашение с ORF, крупнейшим медиахолдингом в Австрии, о трансляции первого сезона. Сделка была проведена при содействии немецкой продакшн и дистрибьюторской компании Studio 100 Media GmbH.

Студия анимационного кино «Мельница» провела переговоры с рядом ключевых зарубежных компаний, среди которых CBBC, Sony Televisions, KIKA, Turner, представив новые сезоны мультсериалов «Лунтик и его друзья» и «Барбоскины».

«Во время рынка состоялась премьера «Лунтика» на польском телеканале Puls TV2, вскоре запуск на Spacetoon с вещанием на территориях Среднего Востока, на CCTV в Китае, что способствует ведению диалога с телеканалами и платформами, – отмечает директор по международному развитию бизнеса кинокомпании СТВ Светлана Барабанщикова. – Но для нас наиболее важен факт положительного отклика на готовящийся к выходу в 2020 году сезон «Лунтика» в новом качестве и с озорным персонажем Луней. Огромный потенциал сериала был отмечен компаниями, оперирующими на территориях Латинской Америки, по которым планируем закрыть сделки до конца года».

Студия «Аэроплан» продала права на третий сезон мультсериала «Фиксики» американской компании Condista’s Kids Central, а также расширила контракт на него с VME Kids в США. Несколько предварительных соглашений о намерениях подписаны с новыми компаниями-вещателями в Азии, на Ближнем Востоке и Северной Африке (регион MENA). Компания также анонсировала новый проект – на MIPCOM был впервые представлен мультсериал «Кработы».

Студия Wizart провела переговоры по своим новым проектам, а также подтвердила дату выхода фильма СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ в прокат в Латинской Америке.

«На MIPJunior мы познакомили потенциальных партнеров с нашими новыми проектами, – комментирует продюсер Wizart Владимир Николаев. – В рамках презентации Made in Russia: The Next Animation Boom, организованной при поддержке Российского экспортного центра, мы представили полнометражный фильм ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ, рассказали о новом сериале студии «Снежная Королева: Хранители Чудес» и спин-оффах сериала «Йоко» «Майя знает» и «Игры с Йоко». Мы благодарны Российскому экспортному центру за эту возможность и уже провели серию закрытых встреч по этим проектам. В рамках MIPCOM также была согласована дата кинотеатрального релиза «Снежной Королевы: Зазеркалье» в Латинской Америке – уже 21 ноября лента выйдет в прокат в Бразилии, а далее на всем континенте».

Агентство brand4rent представило ключевой для компании проект «Монсики», созданный совместно с продюсерским центром «Рики» и киностудией «Союзмультфильм».

«Это первый анимационный сериал, разработанный на основе уникальной российской обучающей методики развития эмоционального интеллекта, – говорит генеральный директор компании Денис Кулаков. – Сериал вызвал огромный интерес со стороны представителей стран Восточной Европы и Азии, а также США. Партнеры отметили важность и актуальность заявленной темы проекта, а также высокое качество анимации. В скором времени мы рассчитываем на финализацию сделок на этих территориях».

Студия «Союзмультфильм» впервые представила международным закупщикам проект «Зебра в клеточку».

«Универсальный язык сериала и актуальная сегодня проблематика толерантности сразу вызвали большой интерес у закупщиков как из Европы, так из Азии, – рассказывает директор студии Борис Машковцев. – Мы также получили много положительных отзывов об образовательном сериале для самых маленьких «Пластилинки», созданном в редкой на сегодня технике пластилиновой стоп-моушен анимации. Помимо близкой детям картинки закупщики контента (платформы и ТВ каналы) отметили и то, что фильм побуждает детей к сотворчеству. Мы уже продвинулись в производстве новых тематических блоков сериала, а значит вступаем в активную фазу обсуждения предложений о покупке прав на несколько стран Азии, Европы и Латинской Америки».

Закупщиков из Франции, Италии, Испании, Португалии заинтересовал проект «Приключения Пети и Волка», а продолжение мультсериала «Простоквашино» привлекло внимание телеканалов Восточной Европы, аудитория которых узнает любимых в прошлом персонажей и хочет познакомить с ними своих маленьких зрителей.

Рынок оказался успешным и для Red Carpet Studio – компания продала анимационный веб-сериал «Рогач и Моргач» на территорию США и Канады. Права на показ первого сезона проекта куплены компанией Ameba TV – одной из крупнейших на территории независимых платформ потокового видео, специализирующихся на контенте для детей.

«Мы также договорились о сотрудничестве с BTI Studio – это крупная студия дубляжа с офисами по всему миру, – добавляет заместитель генерального продюсера по стратегическому развитию анимационного бизнеса Red Carpet Studio Наталья Иванова-Достоевская. – Мы получили много позитивных отзывов о наших проектах и предложения на покупку прав на территории Китая, Кореи, США, Канады, Франции, Дании, Испании, Италии, Португалии, Мексики и Бразилии».

Мультсериалы «Машины одежки» и «Удивительная стройка» от компании X-Media Digital находятся на финальной стадии согласования с дистрибьютором из Китая в отношении цифровых прав. Компания также достигла предварительных договоренностей с дистрибьютором из Китая по второму сезону проекта «Тачки, Тачки» и с телеканалом из Южной Кореи в отношении проектов «Грузовичок Пик», «Тачки, тачки», «Удивительная стройка» и «Веселый конструктор».

Студия «100киловатт» впервые представила два новых анимационных сериала – «Ник Изобретатель» и «Волшебная кухня» – на международном рынке.

«Благодаря презентации анимации, организованной при поддержке Российского экспортного центра, новые проекты привлекли много внимания зарубежных закупщиков, – отметила руководитель студии по дистрибуции и международному продвижению Ольга Голубкова. Мы благодарны РЭЦ за такую поддержку – желание обсудить дальнейшее сотрудничество выразили компании из Италии, Китая, Финляндии, Швеции и Великобритании».

«Паровоз» в этом году представил исключительно новые проекты, главный из которых – приключенческий комедийный мультсериал «Космопорт». Студия ведет переговоры о совместном производстве проекта с несколькими крупными компаниями.

Студия «Петербург» впервые за 16 лет существования приняла участие в международных рынках MIPJunior и MIPCOM. Компания представила закупщикам новый анимационный сериал «Мех и Смех» и планирует привлечь к производству международных партнеров.

Компания «Первый проект» представила закупщикам проект «МОКАС – машинки монстрики», а также – «Смарта и Чудо-Сумка», «Сина и Ло», «Совенок Хопхоп». Компания также подписала договор с дистрибьютором в Китае на новые серии мультсериала «Грузовичок Лева».

«АА Студио» представила новый мультсериал под рабочим названием «Тайна Хонстера» и проект «Принцесса и дракон».

Студия «Агама фильм» представила флагманский проект в производстве – «Фееринки». Компания отмечает большой интерес к проекту и готовит по нему предпродажи.

Компания «Мастерфильм» презентовала юмористический сериал в разработке «Ф.Е.Р.М.А. или почему зомби-овощи охотятся за моим дядей», снятый в научно-популярном жанре сельского фэнтези, а также – комедию для дошкольников «Ладушки».

Сериалы и фильмы

Компания «Централ Партнершип» договорилась о заключении большой пакетной сделки с крупным польским телеканалом, в том числе – на проекты ДЕВЯТАЯ Николая Хомерики, ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА Святослава Подгаевского, КАК Я СТАЛ РУССКИМ Акаки Сахелашвили, СЕМЬ УЖИНОВ Кирилла Плетнева, мультфильмы ФИКСИКИ: БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ (режиссеры Васико Бедошвили, Андрей Колпино, Иван Пшонки) и ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ (режиссеры Евгений Антропов, Георгий Васильев, Александр Татарский). Дистрибьютор также закрыл сделку на фильм КАК Я СТАЛ РУССКИМ с одним из лидирующих телеканалов в Венгрии.

«В рамках MIPCOM мы также представили фантастический экшен-триллер от Premier Studios АВАНПОСТ режиссера Егора Баранова, знакомого зрителям и зарубежным байерам по трилогии ГОГОЛЬ, – отмечает директор департамента международных продаж «Централ Партнершип» Катерина Пшеницына. – Наиболее высокий интерес к проекту проявили закупщики из Франции и Италии».

Premier Studios представили новые проекты на стадии разработки и производства – триллер «Полет» Петра Тодоровского, пост-апокалиптическую драму «Горизонт» Олега Трофима, исторический экшн «Охотники за нацистами» и драму «Перевал Дятлова» Валерия Федоровича и Евгения Никишова.

Наибольший интерес в пакете Art Pictures Distribution традиционно вызывают сериалы СТС. В производстве находится ситком «Кухня. Война за отель», по которому ведутся переговоры о пред-продажах – заинтересованы каналы, покупавшие эксклюзивные права на показ сериалов «Кухня» и «Отель Элеон». Сериал «Мамочки» отправится в Болгарию до конца года, а сериал «Как я стал русским» – в Венгрию, если рейтинги одноименного фильма удовлетворят руководство венгерского канала TV2. Компания продолжает сотрудничество с Японией по проекту «Антиколлекторы», который пользуется популярностью у японских телезрителей. До конца года будет также подписано соглашение и по другим проектам канала Че, среди которых реалити-шоу «Опасные связи» и «Решала».

Компания Russian World Vision впервые представила зарубежным закупщикам фильм КРАСНЫЙ ПРИЗРАК, историю кровавого столкновения между небольшим отрядом советских солдат и особым подразделением Вермахта. Фильм вызвал особый интерес у закупщиков из США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Китая, Японии, Южная Кореи, Латинской Америки. Компания также получила предложение от испанских закупщиков на фильм ДОМОВОЙ, уже проданный на большое количество территорий, и достигла предварительной договоренности с Турцией. Также были проданы VOD, Home Video и ТВ-права на фильм ВАРАВВА на немецкоговорящие территории.

«На эти два фильма также планируется сделка с крупным польским телеканалом, с которым мы согласовали продажу прав на фильм ОТРЫВ, – говорит директор департамента международных продаж компании Екатерина Левитан. – Кроме этого, на MIPCOM мы подписали договор на вышедший в российский прокат 10 октября фильм БОЛЕВОЙ ПОРОГ, а также картины ОТРЫВ и ВАРАВВА на италоговорящие территории, переговоры по которым были начаты еще в сентябре.

Компания «Один-Медиа» представила ряд документальных проектов – наибольшей популярностью пользовались телевизионное шоу «Военная приемка» и докудрама «Урарту. Забытое царство». Компания подписала договор на 20 выпусков «Военной приемки» с телеканалом Discovery Channel Japan, в ближайшее время также планирует закрыть Южную Корею (KFN Channel) и Чехию (телеканал TV War), рассматривает предложения на территорию Тайваня (Ampersand) и Северной Америки (платформа Amazon Prime).

«Большой интерес к телевизионному шоу проявили итальянские каналы Mediaset и Rai, польский Discovery, – комментирует СЕО компании Ольга Затулкина. – Несмотря на то, что проект уже продан CCTV China и The Defence Channel Vietnam, им продолжают интересоваться дистрибьюторы из этих стран, рассматривая возможность покупки VOD и Pay TV прав».

Компания также подписала пакетную сделку с чешским телеканалом Prima TV на документальные циклы «Невероятная наука», «Тайны космоса», фильмы ТАЕЖНЫЙ КОСМОДРОМ и СОБАКИ В КОСМОСЕ.

Кинокомпания «ИГМАР» продала права на военную драму КРИК ТИШИНЫ на территории Южной Кореи и Казахстана, а также на драму «Обгоняя время» – в Болгарию и Казахстан. Болгария также приобрела пакет исторических костюмированных картин – «Тайны дворцовых переворотов», КОНТРИБУЦИЯ, «Виват, гардемарины!», «Ермак», ПАССАЖИРКА. Латвия сделала акцент на развлекательное кино, в купленном ими пакете – «Развод по собственному желанию», ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВОКЛАССНИКА, НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ и РАЗДОЛБАЙ.

Дистрибьютор SENE Media находится на финальной стадии переговоров по своим проектам с крупным американским оператором на территории Северной Америки, Бразилии, Чили, Аргентины, а также обсуждает ко-продукцию по киберспортивному альманаху «ESport24».

Компания Signal Media представила проекты на своем стенде, организованном также в сотрудничестве с Made in Russia при поддержке Российского экспортного центра. В пакете дистрибьютора – полнометражный мультфильм ГЕРОИ ЭНВЕЛЛА. ВЫЙТИ ИЗ ИГРЫ и документальные сериалы «Не факт» и «Путеводитель по Вселенной».

21.10.2019 Автор: Аня Корниенко

Источник: Экспоконтент