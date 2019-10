Российские медиакомпании отправляют свои проекты в Канны

В Канных открываются международные рынки контента MIPJunior и MIPCOM. Отечественные медиакомпании будут работать на объединенном павильоне российского контента Made in Russia, организованном при поддержке Российского экспортного центра. В этом году площадка объединит 23 компании, которые представят зарубежным профессионалам отечественную анимацию, сериалы и фильмы.

«Каждый год компаний на стенде становится больше – и, самое главное, появляются новые проекты, − говорит Никита Гусаков, старший вице-президент Российского экспортного центра. − Участники анонсируют зарубежным закупщикам не только готовые продукты, но и проекты в разработке, на ранних этапах производства. Это говорит о том, что качественный контент из России, интересный международной аудитории – это не просто тренд рынка, а один из главных приоритетов индустрии на ближайшие годы. Наша задача – продолжать поддерживать отрасль в том, что касается экспорта, и расширять ее возможности по продвижению за рубежом».

Made in Russia стал частью программы, посвященной России – в этом году страна получила специальный статус «в фокусе» наравне с крупнейшими быстрорастущими рынками – Китаем, Японией и Аргентиной. Помимо павильона и презентации новейшей анимации Made in Russia, которая пройдет на MIPJunior, на MIPCOM состоится презентация проектов Okko Entertainment и показ сериала «Мылодрама» от телеканала «Пятница». На рынке также будет работать более 150 российских компаний. Крупнейшие участники из России – «Совтелеэкспорт» (дистрибьютор контента ВГТРК), НТВ, Star Media, «Газпром Медиа – Развлекательное телевидение», «Сигнал Медиа», «Анимаккорд», Yellow Black and White.

Официальным оператором стенда Made In Russia стала компания «Экспоконтент». «Российская анимация традиционно в центре внимания на MIPJunior – презентация новых проектов при поддержке РЭЦ проходит третий год подряд. Закупщики следят за тем, что появляется на рынке под брендом Made in Russia, и всегда находят что-то новое для своей аудитории – Made in Russia традиционно объединяет очень разные виды и жанры контента: и семейную анимацию, и экшн, и авторские картины и сериалы – готовые, в производстве или в виде форматов. Для международных закупщиков это ценно – прийти и иметь возможность выбирать из качественного контента», – говорит Александра Модестова, генеральный директор компании.

Кинокомпания СТВ представит новый сезон мультсериала «Лунтик», полнометражный мультфильм, основанный на популярном проекте «Барбоскины», а также новинку – «Маленькие лесные истории», которая будет показана в рамках поддержки программы Women in animation.

Группа компаний «Рики» организует собственный стенд в сотрудничестве с Made in Russia при поддержке РЭЦ. Компания планирует закрыть несколько крупных сделок по уже известным брендам. «В этом году мы хотим сфокусироваться на расширении географии присутствия наших уже известных брендов для дошкольников «Малышарики» и «Тима Тома», − комментирует Диана Юринова, заместитель генерального продюсера по международному развитию группы компаний «Рики». − После успеха в Китае и Латинской Америке, мы бы хотели закрыть крупные европейские территории, а также выйти на ТВ каналы Северной Америки, где «Малышарики» показывают большое количество просмотров на платформах Hulu и Amazon Prime». Компания традиционно представит и проекты в разработке. Главные этой осенью – приключенческие комедии «ЛириТая» и «Камелеоны».

Флагманский проект студии Wizart – ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ, первый полнометражный фильм новой франшизы по мотивам знаменитой сказки братьев Гримм. Проект находится в разработке, но компания уже готова представить закупщикам рабочие материалы. Wizart планирует провести серию встреч по уже известным зарубежному зрителю франшизам ВОЛКИ И ОВЦЫ и СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. В рамках презентации «Made in Russia: The Next Animation Boom» на MIPJunior студия продемонстрирует телесериалы «Снежная Королева: Хранители Чудес» и спин-офф «Йоко» – новый познавательный проект «Майя знает». Компания также представит байерам фильм от студии «Мельница» – УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ.

«Союзмультфильм» представит в Каннах все сериальные проекты киностудии, адаптированные для показа за рубежом. Это мультсериалы «Простоквашино», «Пластилинки» с новым циклом «Зверушки», «Приключения Пети и волка», «Пиратская школа», «Капитан Кракен и его команда». Во время презентации российской анимации компания объявит о премьере анимационного сериала о равных возможностях разных людей «Зебра в Клеточку», производством которого киностудия занимается самостоятельно.

Студия «Паровоз» покажет три новинки. Флагманский проект в разработке – комедия «Космопорт» о трех недотепах – подростке, инопланетянине и боевом роботе – которые продают фастфуд в межгалактическом Космопорте, постоянно влипая в неприятности. В производстве еще одна комедия – «Чик-Чирикино», а также развивающий мультсериал с элементами мюзикла – «Кошка Бяка и Хороший Мальчик».

Агентство brand4rent представит в Каннах анимационные сериалы от ведущих российских студий. Флагман этой осенью – сериал «Монсики» (совместное производство группы компаний «Рики» и студии «Союзмультфильм»). Проект разработан с участием детских психологов и специалистов в развитии эмоционального интеллекта на основе популярной обучающей методики и в игровой форме знакомит детей с миром эмоций. Компания также представит новый мультсериал «Команда Фло-Фло», посвященный теме экологии и бережного отношения к окружающей среде. Разработкой и производством проекта занимается студия «Клаксон».

«Аэроплан» представит анимационный сериал «Кработы» – спин-офф популярного проекта «Фиксики». Новый комедийный сериал адресован подросткам 8-12 лет и рассказывает о приключениях Марфы и Гордея. Они часто посещают научную лабораторию, где изобрели маленьких роботов-кработов, которым ребята стараются найти различное применение. Проект находится в разработке – на выставке компания будет искать партнеров по совместному производству сериала.

Студия «100 КИЛОВАТТ», входящая в структуру ВГТРК, представит два проекта в производстве: «Ник Изобретатель» – история о мальчике, который создает роботов на 3D-принтере и наделяет их искусственным интеллектом, а «Волшебная кухня» расскажет о 6-летней Майе, которая мечтает стать настоящей хозяйкой, c помощью магии попадает на Волшебную кухню и там учится готовить. Премьеры проектов планируются на телеканале «Карусель» до конца этого года.

Флагманский проект студии «Агама Фильм» – мультсериал «Фееринки», созданный при участии продюсера «Маши и Медведя» Дмитрия Ловейко. История о пяти феечках, которые живут в человеческом мире и учатся управлять своими волшебными способностями, находится в производстве. Студия также представит закупщикам уже готовый проект – мультсериал «Бон Вояж».

Red Carpet Studio представит бездиалоговый 3D-веб-сериал «Рогач и Моргач» о двух друзьях-инопланетянах, которые свалились с облака в земной лес и пытаются наладить контакт с его обитателями, а также флагманский проект в разработке – «Пугашки», который выйдет осенью 2020 года. В производстве студии также находится образовательное кукольное шоу «Космический Доктор Кот».

«Первый проект» впервые покажет материалы по новому проекту «МОКАС – машинки монстрики» – компания возлагает большие надежды на развитие этого проекта на международном рынке. Закупщикам также представят уже известные за рубежом проекты – «Грузовичок Лева», «Смарта и Чудо-Сумка» и представленные в прошлом году новинки – «Сина и Ло» и «Совенок Хопхоп», которые находятся на заключительном этапе производства.

«Мастерфильм» юмористический сериал в разработке «Ф.Е.Р.М.А. или почему зомби-овощи охотятся за моим дядей», снятый в научно-популярном жанре сельского фэнтези, а также – комедию для дошкольников «Ладушки». X-Media Digital анонсирует проекты в производстве – «ТрудоВитя» и второй сезон комедии «Тачки, тачки». В пакете компании также готовые мультсериалы для дошкольников – «Жила-была Царевна», «Капитан Кракен и его команда», «Грузовичок Пик» и «Удивительная стройка».

Помимо анимационного контента в Каннах представят множество российских фильмов и сериалов. Так, ключевым проектом дистрибьютора «Централ Партнершип»в рамках телерынка MIPCOM станет фантастический экшен-триллер от Premier Studios АВАНПОСТ и несколько полнометражных проектов. «На телерынке мы представим проект в формате 6-серийного мини-сериала, запуск которого планируется на 2020 год. Режиссер – Егор Баранов, знакомый зрителям и байерам по трилогии ГОГОЛЬ, – рассказывает Катерина Пшеницына, директор департамента международных продаж «Централ Партнершип». – Что касается полных метров, мы представим приключенческий триллер ДЕВЯТАЯ от продюсеров Александра Роднянского и Сергея Мелькумова и несколько фильмов для семейного просмотра: ВОЛШЕБНИК Михаила Морскова, КОМАНДА МЕЧТЫ Филипп Абрютина и Максим Зыкова, ЭЛЕФАНТ с участием известного французского писателя Фредерика Бегбедера. В нашем пакете также анимационная франшиза полнометражных фильмов о фиксиках – ФИКСИКИ: БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ и ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ.

Premier Studios представит новые проекты в разработке. Ключевая цель компании на MIPCOM – найти партнеров для совместного производства. В пакете компании – триллер «Полет», исторический экшн «Охотники за нацистами», проект «Горизонт» в традиционном для компании жанре пост-апокалиптической драмы. Компания также представит драму «Перевaл Дятлова» – режиссерский дебют Валерия Федоровича и Евгения Никишова.

Art Pictures Distribution привезет в Канны драмеди «Дылды» о тренере, которому во что бы то ни стало нужно вывести студенческую женскую волейбольную команду в лидеры чемпионата, и «Филатов» – историю о первоклассном гинекологе, любимце женщин, который хочет вернуть бросившую его жену. Компания также анонсирует продолжение сериала «Кухня» – комедию «Кухня. Война за отель» и ситком «Корни».

Russian World Vision расскажет о находящихся в производстве фильмах ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС и ЗАКРЫТАЯ КОМНАТА, но не только их. «Мы представим фильмы РЕШАЛА. НУЛЕВЫЕ и РОДИНА, которые выйдут в российский прокат 5 декабря 2019 г. и 20 февраля 2020 г. соответственно, – рассказывает Екатерина Левитан, руководитель международного отдела компании. – Мы планируем финализировать сделки на италоговорящие территории по фильмам БОЛЕВОЙ ПОРОГ, ОТРЫВ и ВАРАВВА, а также на немецкоговорящие территории по фильму ВАРАВВА.

Кинокомпания «Игмар» привезет в Канны два проекта с Артемом Быстровым: биографическую драму о советском инженере-конструкторе Ростиславе Алексееве ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ, а также фильм КРИК ТИШИНЫ, снятый по повести Тамары Цинберг и повествующий о выживании двух детей во время блокады Ленинграда. Компания также представляет военную драму КЛЯТВА, основанную на реальной судьбе ученого-психиатра, спасавшего людей во время фашистской оккупации – фильм выйдет в 2020 году. В пакете компании также КОНЕЦ СЕЗОНА Константина Худякова – история трех сестер, роли которых сыграли Юлия Пересильд, Юлия Снигирь и Анна Чиповская.

Компания «Один Медиа» представит в Каннах телевизионное шоу «Военная приемка», в котором ведущий тестирует новейшие виды современного российского вооружения. Также в пакете компании – документальная драма «Урарту. Забытое царство» и сериал «Джульбарс» – история о собаке по кличке Джульбарс, которая героически спасала жизни людей во время Второй мировой войны. Компания покажет эксклюзивные материалы по документальным проектам «Великое освоение Сибири», «Пещера Веревкина», «Арктика: рискованная экспедиция», а также будет искать сопродюсеров для проектов в разработке – «Кремль. Эпоха царей», «Анастасия», «Достижения человечества».

Дистрибьютор SENE Media делает ставку на документальные фильмы. В пакете компании – альманах развития мирового киберспорта «ESport24» и ИНТО_НАЦИЯ БОЛЬШОЙ ОДЕССЫ Александра Бруньковского – истории знаменитых одесситов, живущих по всему миру.

Yellow Black and White анонсирует в Каннах несколько знаковых новинок. Закупщикам представят сериал «Шторм» Бориса Хлебникова по сценарию Натальи Мещаниновой, недавно вышедший на платформе Start.ru. Еще один драматический проект, запланированный на 2020 – экшн драма «Надежда» Елены Хазановой об обычной, на первый взгляд, москвичке, которая ведет двойную жизнь и оказывается хитроумным спецагентом и киллером. Важное место в пакете компании отведено комедии «ИП Пирогова» Антона Маслова, обладателю ТЭФИ 2019 – зарубежным закупщикам предложат два готовых сезона, третий находится в разработке. В производстве и второй сезон полюбившихся зрителю «Содержанок» Константина Богомолова – проект также будет представлен на международном рынке.

