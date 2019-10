В Каннах прошла большая презентация российской анимации

13 октября на презентации Made In Russia: The Next Animation Boom (при поддержке Российского экспортного центра) зарубежным байерам и продюсерам представили российские мультсериалы на стадии разработки и производства. Мероприятие прошло в рамках международного рынка телевизионного контента для детей MIPJunior в Каннах, в зале Grand Theatre отеля JW Marriott. Сериалы растущего отечественного рынка анимации получили на MIPJunior особое освещение наряду с африканскими и канадскими проектами. Надо сказать, что организаторы воспользовались отведенным временем крайне эффективно – был представлен 21 проект 13 российских компаний. Вела презентацию директор по работе с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.

На презентации превалировала анимация для дошкольников. К таким проектам относятся и два 3D-мультсериала студии «100 Киловатт» «Ник-изобретатель» и «Волшебная кухня». Первый расскажет о мальчике, который рисует роботов на 3D-принтере и наделяет их искусственным интеллектом. Во втором шестилетняя Майя, которая хочет научиться готовить, чтобы помогать маме, попадает на Волшебную кухню. Оба проекта были представлены небольшими роликами, отразившими их высокое качество.

«АА Студио» этой осенью готовит к выпуску сериал «Принцесса и Дракон», тесно связанный с одноименным полнометражным мультфильмом – в ролик проекта попали отрывки из кинотеатрального релиза. Без видео пока что был представлен сериал The Mystery Of Haunster о детях и монстриках, которые воплощают собой детские страхи.

Студия «Аэроплан» на презентации была представлена сериалом «Кработы», спин-оффом «Фиксиков». Это комедийный 2D-проект для подростков, который сейчас ищет партнеров для копродукции. Евгения Маркова также напомнила зрителям, что к выпуску готовится полнометражный фильм ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ, в котором тоже появятся маленькие роботы кработы – его международной дистрибуцией занимается Central Partnership Sales House.

«Агама Фильм», созданная продюсером «Маши и Медведь» Дмитрием Ловейко и исполнительным продюсером проекта Мариной Бурлаченко, работает над «Фееринками» − сериалом про пятерку девочек-фей, которые учатся управлять своими способностями.

В пакете у агентства brend4rent, которое занимается лицензированием и дистрибуцией, сериал группы компаний «Рики» и «Союзмультфильма» «Монсики», который знакомит детей с миром эмоций. Евгения Маркова особенно подчеркнула, что проект консультируют детские психологи. Первый сезон уже готов, а второй находится в разработке. Особый интерес зала вызвала «Академия Косми», которая будет дистрибьютироваться в конце 2020 года. В центре сюжета, как не трудно догадаться, космическая академия и приключения ее первых учеников-представителей человеческой расы. И здесь не обошлось без помощи психологов. На презентации проект представили без ролика, но ознакомиться с тизером участники MIPJunior могли на другом мероприятии – 12 октября компания Eurodata TV Worldwide выступала с темой Kids Audience Successes Across the Globe и презентовала мультфильмы и игровые проекты из разных стран. Третий сериал brend4rent – «Команда Фло-Фло», посвященный суперактуальному экологическому вопросу.

На общем фоне заметно выбивался трехсерийный мультфильм «Хождение за три моря» – пожалуй, единственный проект с ярко выраженным отечественным колоритом. С ним работает компания IGMAR. Сериал компании «Мастерфильм» «Ф.Е.Р.М.А., или почему зомби-овощи охотятся за моим дядей» в силу тематики тоже мог бы быть очень российским, но создатели, похоже, даже в изображении ориентируются на зарубежные аналоги. Юмористический проект снят в научно-популярном жанре сельского фэнтези, у него довольно оригинальный сюжет. Городской мальчик Денис попадает на лето в деревню и предвкушает скучные месяцы в отрыве от цивилизации, но на месте выясняется, что дядя героя – секретный агент. Видео пока представлено не было, проект рекламировали красочные слайды с самыми невероятными героями.

Студия «Паравоз» отметилась в презентации комедийным «Космопортом». Это 3D-анимация, которая планируется к выпуску в 2021 году. В сериале подросток, инопланетянин и боевой робот продают фастфуд в межгалактическом отеле и постоянно влипают в неприятности. Тизер был доступен байерам только по запросу, а на презентации вместо него показали шоурил компании, создавшей «Лео и Тига», «Сказочный патруль», «Ми-ми-мишек» и не только.

Бездиалоговый 3D-веб-сериал «Рогач и Моргач» реализует Red Carpet Studio. В проекте 26 серий по 2 минуты, в кадре – два друга-инопланетянина, которые свалились с неба в земной лес и изучают Землю. Судя по ролику, по графике проект напоминает игру Minecraft.

У группы компаний «Рики» в разработке 10 проектов, но на Made In Russia: The Next Animation Boom акцент был сделан на сериал «Камелеоны». Комедия расскажет о семейке хамелеонов-музыкантов, который хотят стать музыкальными звездами. Евгений Маркова рассказала, что с проектом уже готовы сотрудничать известные музыкальные группы. Премьерный тизер подтвердил, что забавные герои будут много и весело петь, и нарисованы они очень достойно.

«Союзмультфильм» был заявлен двумя проектами – мультсериалами «Простоквашино» и «Зебра в клеточку». Первый на английском получил забавное название Mr. Theo, Cat & Dog. В Россий бренд знают 100 процентов жителей, и создатели надеются, что его полюбят и за рубежом. Музыкальная комедия «Зебра в клеточку» будет учить зрителей толерантности и эмпатии, ведь это сериал о равных возможностях разных людей.

На счету Wizart шесть полных метров, которые были переведены на 30 языков и показаны более чем в 150 странах. Новую (и, по всей видимости, столь же интересную зарубежным рынкам) франшизу начнет полнометражная сказка ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ. По проекту показали эффектный и забавный отрывок с анимацией очень высокого качества – в нем от короля на роскошном обеде убегали волшебные макаруни. После просмотра ролика зал не остался равнодушным. Без видео собравшимся напомнили о спин-оффе сериала «Йоко» «Майя знает» и о сериале «Снежная Королева: Хранители чудес», который поможет расширить лицензирование по франшизе.

В завершении презентовался проект нового дистрибьютора X-Media Digital «ТрудоВитя» – образовательная комедия о мальчике-изобретателе. Обсудить потенциал этого и других проектов, а также пообщаться с представителями компаний-производителей и селлерами гостям презентации предложили на специальном ланче на террасе отеля.

14.10.2019 Автор: Аня Корниенко