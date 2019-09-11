Игорь Мишин получил должность в МТС

ПАО «МТС» объявило о новом назначении. На должность вице-президента компании назначен Игорь Мишин. Он также вошел в состав Правления холдинга. На новом месте Мишин будет курировать развитие телевизионного направления.

«Мы выделили телевидение в отдельную вертикаль под руководством вице-президента как стратегическое продуктовое направление в экосистеме, − рассказывает президент МТС Алексей Корня. − МТС является единственной компанией в России, которая развивает все возможные технологические каналы доставки телевизионного контента клиентам под своим брендом: кабельное и IP ТВ, спутниковое ТВ и мобильное приложение МТС ТВ. Использование уникальных компетенций в области аналитики Big Data, конвергенция, единый ID и программы лояльности позволят нам создать уникальный продукт на российском рынке цифровых развлечений и предложить клиентам эксклюзивный опыт получения видео контента на самых разных носителях. Игорь является медиаменеджером и продюсером с успешным опытом работы на телевидении и в киноиндустрии. Желаю ему больших успехов в достижении поставленных целей на новом посту».

Игорь Мишин хорошо известне рынку. Он продюсер кино и ТВ, вице-президент Академии Российского Телевидения, Член Европейской Киноакадемии, лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники, Председатель Попечительского Совета Фестиваля Уличного кино. С 2014 по 2016 год являлся генеральным директором ОАО «ТНТ-Телесеть», до этого возглавлял A-One Concept Media Inc, был генпродюсером ЗАО «ТВ сервис» (телеканал «Муз-ТВ»), возглавлял компанию «Амедиа». Мишин был основателем и президентом крупнейшего частного регионального медиахолдинга «Четвертый канал», включающего в себя три телеканала, восемь радиостанций, три газеты и рекламное агенство.

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11.09.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: МТС