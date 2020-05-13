More.tv заключил многолетнюю сделку с ViacomCBS

Онлайн-сервис «Национальной Медиа Группы» more.tv заключил сделку с ViacomCBS Global Distribution Group. В рамках многолетнего лицензионного соглашения он станет единственным цифровым сервисом в России и СНГ, предлагающим большой объем премьерных сериалов от этого международного дистрибьютора. Проекты будут выходить на more.tv одновременно с мировой премьерой.

Первыми ласточками контракта стали майские новинки. Среди них − южноготическая драма «Потерянный рай» (Paradise Lost) c Джошем Хартнеттом, для которого участие в проекте − долгожданное возвращение на экраны. Завораживающая семейная сага о блудном сыне, который возвращается в свой родной городок в Миссисипи и буквально разрывается между прошлым и будущим. Родителей главного героя сыграли актеры Ник Нолти и Барбара Херши.

Также в соглашение входят: криминальная драма в атмосфере 1950-х «Расправа» (Reprisal), комедия «Клуб первых жен» (First Wives Club), военное драмеди «68 Виски» (68 Whiskey), приключенческое фэнтези «Дуайт в сияющих доспехах» (Dwight in Shining Armor).

16 мая одновременно со всем миром зрители увидят долгожданную премьеру антиисторической комедии «Великая» о Екатерине II с Эль Фаннинг и Николасом Холтом в главных ролях. Создателем и сценаристом сериала выступил номинант на премию «Оскар» за фильм режиссера Йоргоса Лантимоса ФАВОРИТКА Тони МакНамара. Действие сериала охватит Россию XVIII века, куда приехала дочь князя Ангальт-Цербстского, урожденная София Августа Фредерика, и прошла путь от «Екатерины Ничто» до Екатерины Великой, одной из самых влиятельных правительниц Российской Империи.

«ViacomCBS обладает одним из самых сильных и диверсифицированных портфелей ТВ-контента на рынке и огромной библиотекой сериалов, ставших мировыми хитами, − говорит Денис Горшков, генеральный директор more.tv. − Новые проекты студии не только пестрят именами популярных актеров, режиссеров, шоураннеров, среди которых Леонардо Ди Каприо, Кэри Фукунага, Мартин Скорсезе, но и создаются для ведущих мировых платформ, включая Hulu и HBO Max. Мы рады стать партнером студии в России и СНГ. Данная сделка позволит more.tv получить стабильный источник эксклюзивного премиального зарубежного контента на несколько лет вперед».

«Это соглашение включает в себя новые сериалы мирового уровня от одних из лучших профессионалов сферы развлечений на сегодняшний день, − расказывает Лиза Крамер, исполнительный вице-президент по ТВ-лицензированию, EMEA, ViacomCBS. − И мы очень рады, что благодаря нашему сотрудничеству с more.tv у подписчиков в России и СНГ появится возможность смотреть все эти замечательные шоу».

В рамках сделки библиотека more.tv также пополнится такими культовыми сериалами, как «Миллиарды» и «Твин Пикс». Другие сериалы будут объявлены позже.

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13.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: more.tv