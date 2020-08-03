В Москве появился первый Dolby Atmos − мультиплекс

Российское подразделение Dolby и сеть кинотеатров «Синема Стар» объявили об открытии первого в Москве кинотеатра, все шесть залов которого оборудованы современными технологиями Dolby и аудиосистемой Dolby Atmos. Мультиплекс находится в столичном многофункциональном центре Kvartal West на Аминьевском шоссе.

Новый современный 6-зальный кинотеатр «Синема Стар» рассчитан на 606 посадочных мест. Каждый зал оснащен технологией Dolby Atmos, особенность которой заключается в том, что она создает реалистичный, объемный, насыщенный и глубокий звук. Такой эффект возможен благодаря размещению и перемещению звукового сопровождения в любую точку кинозала, включая область над головой зрителя. Технология позволяет воспроизводить аудио с ювелирной точностью и обеспечивает эффект полного погружения.

Популярность Dolby Atmos продолжает расти и во всем мире. Технологию уже поддерживают более 6000 кинозалов, она была использована при производстве более 1,7 тыс. фильмов, включая кинокартины крупнейших голливудских киностудий. С ней работают самые яркие представители кинематографа – кинорежиссеры и звукорежиссеры, удостоенные высшей награды Американской киноакадемии. В этом году две картины, снятые с использованием технологии Dolby Atmos, стали лучшими в главных «звуковых» номинациях премии «Оскар» (1917 − «Лучший звук» и FORD ПРОТИВ FERRARI – «Лучший монтаж звука»).

Помимо аудиосистемы Dolby Atmos, каждый кинозал оснащен интегрированным медиасервером Dolby IMS3000, многоканальным усилителем Dolby Multichannel Amplifier и трехосными динамиками SLS 3-Axis. Вместе эти устройства образуют комплексное решение, поддерживающее форматы от 5.1 до Dolby Atmos, — оно подходит для кинозалов любого размера и способно подарить зрителям захватывающий эффект полного погружения.

Dolby и «Синема Стар» сотрудничают вместе с момента появления технологии Dolby Atmos в России – с 2013 года. На данный момент киносеть насчитывает уже 21 зал c этой аудиосистемой.

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03.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Dolby Atmos