Лента «На острие» выходит в зарубежный прокат

Российский фильм НА ОСТРИЕ производства кинокомпании «Телесто» продан в Китай и ряд европейских стран. Об этом сообщает компания «Централ Партнершип». Захватывающую историю о противостоянии лучшей саблистки мира Александры Покровской (Светлана Ходченкова) и дебютантки, талантливой и дерзкой Киры Егоровой (Стася Милославская) увидят зрители в Китае (дистрибьютор Huashi.TV), Германии, Австрии, Швейцарии, Италии, Люксембурге (крупный независимый дистрибьютор Koch Films).

Кроме того, НА ОСТРИЕ выйдет в прокат в Прибалтике – 27 ноября фильм стартует в Эстонии, а после открытия кинотеатров оценить картинку смогут зрители в Латвии, Литве и на Кипре. Также фильм выйдет в ограниченный прокат в немецко-язычных территориях после возобновления работы кинотеатров.

«Мы счастливы, что в такое сложное время наш партнер и прокатчик − компания «Централ Партнершип» − смогла в прямом и переносном смысле раздвинуть границы и дать возможность нашему фильму встретиться со зрителем и в России, и в других странах, − говорит продюсер картины Елена Гликман. − Это особенно ценно сейчас, когда так остро создатели кино ощущают всю безысходность и бессмысленность своей работы, когда закрываются кинотеатры и фильмы не выходят в прокат».

Предварительная дата старта в немецком прокате – 13 декабря 2020.

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27.11.2020 Автор: Артур Чачелов