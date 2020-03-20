Кинотеатры Петербурга объявили о приостановке работы

Сразу несколько киносетей объявили о временном закрытии своих кинотеатров во втором по величине городе страны Санкт-Петербурге. Начиная с 20 марта, жители города и Ленинградской области не смогут посещать кинотеатры сети «Мираж». Это решение связано с угрозой распространения коронавируса. Сеансы возобновятся после выхода особого распоряжения. В других городах площадки «Миража» продолжат работу, но будут продавать не более 50 билетов на один сеанс и увеличат интервалы между сеансами для санитарной обработки залов.

Приостановили коммерческие показы в Петербурге и кинотеатры Объединенной сети («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино»). Залы закрыты до 30 апреля. «Безопасность гостей, которые посещают кинотеатры Объединенной сети, − одна из наших приоритетных задач. Будучи социально ответственными при организации кинопоказов, мы внимательно следим за развитием ситуации с распространением коронавируса и предпринимаемыми органами власти действиями для его предотвращения, − цитирует «Деловой Петербург» слова руководителя PR-службы компании Артема Саргсяна.

На сайте сети «Синема 5» также появилось сообщение о закрытии площадок в городе до 30 апреля. Не работают в Петербурге и имеющиеся там мультиплексы сети КАРО.

Залы закрылись в связи с дополнениями в постановлении правительства Петербурга «О мерах по противодействию и распространению коронавирусной инфекции» от 18 марта.

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20.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Деловой Петербург