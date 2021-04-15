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Объявлена программа трехдневной конференции «4C|Foresee: Форма. Содержание. Прибыль»

Она пройдет онлайн с 28 по 30 апреля

«Премьер Зал» объявил программу большой трехдневной конференции «4C|Foresee: Форма. Содержание. Прибыль (culture − commerce − cinema − consumer)», которая запланирована к проведению в режиме онлайн с 28 по 30 апреля ежедневно с 12:00 до 16:00 (МСК).

«4С: Foresee» призван расширить границы содержания культуры и выйти за рамки привычных форм коммерциализации, объединив в себе деятельность кинотеатров, многофункциональных культурных центров, арт-пространств, музеев, жилых комплексов, коммерческой недвижимости с целью синергии в создании локальных культурных связей общества в рамках развития городов и территорий.

Ключевые темы форума:

  • Участие кинотеатров и культурных центров и пространств ритейла в процессе развитий территорий.
  • Тенденции в развитии коммерческой и жилой недвижимости.
  • Новые формы развития территорий, коммерческих объектов, кинотеатров.
  • Наполнение коммерческих объектов культурным содержанием.
  • Формула получения прибыли в культурных проектах.
  • Способы привлечения аудитории, резидентов и арендаторов.
  • Объединение культуры и коммерции.

Программа форума: 

1 день - 28 апреля / Секция «Кино»

Развитие кинотеатров. Взаимодействие с онлайн-видеосервисами. Новинки проката. Маркетинг.

Спикеры-эксперты:

  • Дмитрий Казуто, директор Санкт-Петербургского международного Контент Форума;
  • Дмитрий Колесов, директор департамента ТВ и контента J'son and Partners Consulting;
  • Владимир Кочарян, исполнительный директор журнала «Искусство Кино»;
  • Ксения Болецкая, директор по взаимодействию с индустрией, «Яндекс Медиасервисы»;
  • Наталия Грымова, директор по маркетингу, Sony Pictures Productions and Releasing;
  • Георгий Малков, генеральный продюсер оригинального контента Megogo.ru.

2 день - 29 апреля / Секция «Коммерческая недвижимость (ТРЦ и ЖК)» 

Новые концепции развития территории коммерческой недвижимости

Спикеры-эксперты:

  • Андрей Шувалов, старший директор направления «Торговая недвижимость» Cushman & Wakefield;
  • Максим Лучников, руководитель отдела продаж коммерческой недвижимости KR Properties;
  • Елена Горбунова, бренд-директор MAPIC Russia;
  • Борис Маца, директор Департамента Торговой Недвижимости Colliers International Russia.

3 день - 30 апреля / Секция «Культура» 

Организация фестивалей и мероприятий. Проекты культурных общественных пространств.

Спикеры-эксперты:

  • Надежда Котова, руководитель арт-объединения CoolConnections;
  • Анна Акимова, куратор Лаборатории индустриальности Уральской Индустриальной Биеннале современного искусства;
  • Ян Кожан, основатель агентства развития Сысерти;
  • Станислав Рогозин, основатель некоммерческой организации «Культура, наука, спорт «Стандарт 2.0»;
  • Михаил Носырев, владелец кинотеатра «Спартак»;
  • Андрей Алексеев, генеральный директор и соучредитель Киноклуба НЕФТЬ.

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15.04.2021 Автор: БК

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