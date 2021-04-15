Объявлена программа трехдневной конференции «4C|Foresee: Форма. Содержание. Прибыль»

«Премьер Зал» объявил программу большой трехдневной конференции «4C|Foresee: Форма. Содержание. Прибыль (culture − commerce − cinema − consumer)», которая запланирована к проведению в режиме онлайн с 28 по 30 апреля ежедневно с 12:00 до 16:00 (МСК).

«4С: Foresee» призван расширить границы содержания культуры и выйти за рамки привычных форм коммерциализации, объединив в себе деятельность кинотеатров, многофункциональных культурных центров, арт-пространств, музеев, жилых комплексов, коммерческой недвижимости с целью синергии в создании локальных культурных связей общества в рамках развития городов и территорий.

Ключевые темы форума:

Участие кинотеатров и культурных центров и пространств ритейла в процессе развитий территорий.

Тенденции в развитии коммерческой и жилой недвижимости.

Новые формы развития территорий, коммерческих объектов, кинотеатров.

Наполнение коммерческих объектов культурным содержанием.

Формула получения прибыли в культурных проектах.

Способы привлечения аудитории, резидентов и арендаторов.

Объединение культуры и коммерции.

Программа форума:

1 день - 28 апреля / Секция «Кино»

Развитие кинотеатров. Взаимодействие с онлайн-видеосервисами. Новинки проката. Маркетинг.

Спикеры-эксперты:

Дмитрий Казуто, директор Санкт-Петербургского международного Контент Форума;

Дмитрий Колесов, директор департамента ТВ и контента J'son and Partners Consulting;

Владимир Кочарян, исполнительный директор журнала «Искусство Кино»;

Ксения Болецкая, директор по взаимодействию с индустрией, «Яндекс Медиасервисы»;

Наталия Грымова, директор по маркетингу, Sony Pictures Productions and Releasing;

Георгий Малков, генеральный продюсер оригинального контента Megogo.ru.

2 день - 29 апреля / Секция «Коммерческая недвижимость (ТРЦ и ЖК)»

Новые концепции развития территории коммерческой недвижимости

Спикеры-эксперты:

Андрей Шувалов, старший директор направления «Торговая недвижимость» Cushman & Wakefield;

Максим Лучников, руководитель отдела продаж коммерческой недвижимости KR Properties;

Елена Горбунова, бренд-директор MAPIC Russia;

Борис Маца, директор Департамента Торговой Недвижимости Colliers International Russia.

3 день - 30 апреля / Секция «Культура»

Организация фестивалей и мероприятий. Проекты культурных общественных пространств.

Спикеры-эксперты:

Надежда Котова, руководитель арт-объединения CoolConnections;

Анна Акимова, куратор Лаборатории индустриальности Уральской Индустриальной Биеннале современного искусства;

Ян Кожан, основатель агентства развития Сысерти;

Станислав Рогозин, основатель некоммерческой организации «Культура, наука, спорт «Стандарт 2.0»;

Михаил Носырев, владелец кинотеатра «Спартак»;

Андрей Алексеев, генеральный директор и соучредитель Киноклуба НЕФТЬ.

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15.04.2021 Автор: БК