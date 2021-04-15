Объявлена программа трехдневной конференции «4C|Foresee: Форма. Содержание. Прибыль»

«Премьер Зал» объявил программу большой трехдневной конференции «4C|Foresee: Форма. Содержание. Прибыль (culture − commerce − cinema − consumer)», которая запланирована к проведению в режиме онлайн с 28 по 30 апреля ежедневно с 12:00 до 16:00 (МСК).
«4С: Foresee» призван расширить границы содержания культуры и выйти за рамки привычных форм коммерциализации, объединив в себе деятельность кинотеатров, многофункциональных культурных центров, арт-пространств, музеев, жилых комплексов, коммерческой недвижимости с целью синергии в создании локальных культурных связей общества в рамках развития городов и территорий.
Ключевые темы форума:
Программа форума:
1 день - 28 апреля / Секция «Кино»
Развитие кинотеатров. Взаимодействие с онлайн-видеосервисами. Новинки проката. Маркетинг.
Спикеры-эксперты:
2 день - 29 апреля / Секция «Коммерческая недвижимость (ТРЦ и ЖК)»
Новые концепции развития территории коммерческой недвижимости
Спикеры-эксперты:
3 день - 30 апреля / Секция «Культура»
Организация фестивалей и мероприятий. Проекты культурных общественных пространств.
Спикеры-эксперты:
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15.04.2021 Автор: БК
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