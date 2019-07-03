РАО не удалось взыскать с «Премьер Зала» 383 тыс. рублей

«Премьер Зал» выиграл суд с РАО по поводу авторских отчислений за музыку в иностранных фильмах. Авторское общество требовало с киносети 383 тыс. рублей, но суд по интеллектуальным правам 2 июля оставил без удовлетворения кассационную жалобу истца, сообщает «Коммерсантъ».

Претензии РАО относились к ООО «Киномир», которое управляет кинотеатрами «Знамя» и «Заря» сети «Премьер Зал». Иск подавался еще в январе 2018 года и касался выплаты авторских отчислений за саундтреки в 101 фильме, которые были в прокате в 2015 году. Интересно, что основная часть требований относилась к саундтрекам зарубежных блокбастеров, в том числе фильмов МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА, ФОРСАЖ 7, МИНЬОНЫ, ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС и другим.

Поначалу дело развивалось не в пользу «Премьер Зала»: суд первой инстанции полностью удовлетворил требования РАО. Решение удалось отменить по апелляции. Нынешнее решение эксперты признают необычным: ранее арбитражные суды только подтверждали обязанность кинотеатров выплачивать вознаграждения авторам музыки, причем как российских, так и зарубежных фильмов. При этом дело «Премьер Зала» также вряд ли можно назвать завершенным: в решении суда указано, что РАО может обратиться с новым иском по поводу тех же требований, но должно сформулировать их по-другому.

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03.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ