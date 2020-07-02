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Кинотеатры снова встретятся с РАО в суде

Верховный суд постановил заново пересмотреть дело об отчислениях за саундтреки к фильмам в прокате

Верховный суд России постановил пересмотреть решения, вынесенные в деле об использовании саундтреков в кинотеатрах, которое ведут Российское авторское общество (РАО) и два кинотеатра сети «Премьер Зал» из Екатеринбурга. Об этом сообщает «Коммерсантъ». 

Напомним, еще в 2018 году РАО потребовало с владельцев екатеринбургских кинотеатров Евгения Елесина и ООО «Вектор К» авторские вознаграждения за исполнение музыки в голливудских фильмах, которые они показали в 2015 году. Эти требования были поддержаны первой инстанцией, однако кинотеатры выиграли апелляцию и кассацию. Ответчиков поддержали Семнадцатый арбитражный апелляционный суд и Суд по интеллектуальным правам (СИП).

Кинотеатры отказывались платить за музыку в американских фильмах, так как по законодательству США права на нее заранее очищены киностудиями.  

Теперь Верховный суд отменил постановления судов предыдущих инстанций. Таким образом, это дело вернется на новое рассмотрение.

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02.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ

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