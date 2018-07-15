Обзор изменений графика кинорелизов России за неделю с 9 по 15 июля

Прошедшая неделя принесла несколько важных новостей об изменениях в графике релизов. Из мэйджоров активность проявила лишь WDSSPR. Sony заявила о новинке своего пакета – втором режиссерском проекта Кирилла Плетнева БЕЗ МЕНЯ (фильм ранее был известен так же под названиями «Идеальные/Неидеальные»). Картина встала на 18 октября 2018 года.

У Disney новостей было гораздо больше. В этом году с 13 на 6 декабря переместилась сказка ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА, а в 2019-м – с 3 на 10 октября перехал проект JUNGLE CRUISE. Кроме того, компания застолбила за собой даты в 2020 и 2021 годах: фильмы без названия выйдут 24 декабря 2020-го, 11 марта и 29 июля 2021-го. 11 февраля 2021 года выйдет некий фильм от Marvel, а 8 июля – новая часть приключений Индианы Джонса. Кроме того, в 2021 году 17 июня в прокате появится очередной мультфильм от Pixar, а 25 ноября – новый анимационный проект от Disney.

«Вольга» заявила на 13 декабря фильм Жиля Леллуша НЕПОТОПЛЯЕМЫЕ (Le Grand Bain). Проект собрал под своей крышей весь цвет современного французского комедийного кино.

«Экспонента» определилась с русским названием для проекта SIBERIA с Киану Ривзом в главной роли. В российский прокат он выйдет как ПРОФЕССИОНАЛ. В последний раз лента, локализованная таким образом, выходила у нас в 2011 году. Вариант «Экспоненты» заявлен на 27 сентября 2018-го. Кроме того, компания поставила на 7 февраля 2019 года новинку пакета – фильм ужасов THE PRODIGY.

«Русский репортаж», наоборот, убрал один из фильмов из релизной сетки: с 30 августа пока в никуда ушла документальная лента ЧИСТИЛЬЩИКИ. Зато на 23 августа встал последний (как сообщил в своем Facebook Сэм Клебанов) релиз компании «Кино без границ» – лента Такеши Китано ПОСЛЕДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ (Autoreiji saishusho).

20 сентября прокатчик «План Проект» покажет ретроспективу фильмов Алексея Германа: на экранах появятся ленты ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ, МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН, ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ и ХРУСТАЛЕВ, МАШИНУ!, а также документальный проект МАСТЕРСКАЯ.

15.07.2018 Автор: Артур Чачелов