«Нон-Стоп Продакшн» снимет сериал совместно с американской онлайн-платформой

Компания «Нон-Стоп Продакшн» продюсеров Александра Роднянского и Сергея Мелькумова объявила о начале работы над первым российским сериалом, который будет производиться в партнерстве с американской стриминговой онлайн-платформой. Проект называется «Мерзлая земля», его режиссером выступит Валерия Гай Германика.

Партнером российских продюсеров выступит онлайн-кинотеатр Topic, запущенный компанией First Look Media. Он работает в собственной нише и предлагает своей аудитории «вдумчивый и содержательный контент». В пакете Topic можно найти как лицензионные проекты, так и оригинальные, которые специально создаются для этого потокового сервиса. Среди оригинальных продуктов Topic − сериал The Miracle − драма, созданная продюсерами шоу HBO «Молодой папа».

«Мы очень рады партнерству с Topic, онлайн-платформой, которую мы уважаем за ее интерес и внимание к содержательному международному контенту, − говорит продюсер Александр Роднянский. − «Мерзлая земля» − абсолютно российская история: события в ней происходят в отдаленной части России, все герои россияне и говорят только на русском языке. То обстоятельство, что американская онлайн-платформа решила инвестировать в производство нашего сериала, подтверждает грустный факт, что насилие и жестокое обращение с женщинами, о которых мы расскажем в сериале − тема универсальная и более чем актуальная. Она вызывает отклик и в Америке, и в России, и во всем современном мире».

Автор сценария восьмисерийного сериала − Сергей Калужанов. Он основан на реальных событиях, описанных в журналистском расследовании Таисии Бекбулатовой «Дорога в Аскиз», которое было опубликовано в интернет-издании «Холод» в августе 2019 года. Это реальная история маньяка Дмитрия Лебедя − таксиста из Абакана, которого в 2019 году признали виновным в серии убийств и изнасилований. В сериале все имена участников и место действия будут изменены.

«Я очень рада, что Александр Роднянский предложил мне этот проект, − комментирует режиссер Валерия Гай Германика. − Погружаясь в эту историю, я поняла, что тема будущего сериала абсолютно моя: как автор, я давно занимаюсь драмой человеческих отношений на грани».

Главное, что отличает «Мерзлую землю» от многочисленных сериалов, посвященных серийным убийцам − непривычная точка зрения на историю, которая позволяет ей выйти за рамки традиционного жанра. «Мы увидим эту историю не глазами следователей, не жертв и даже не самого убийцы, а глазами женщины, любящей преступника и не допускающей мысли о его виновности, − комментирует Александр Роднянский. − Именно такое решение позволит нам погрузиться в психологические нюансы отношений созависимости и самообмана. Несмотря на то, что наша героиня не становится жертвой преступления, она все равно жертва, чью глубокую потребность в любви, счастье и нормальной жизни эксплуатирует маньяк».

«Мы гордимся умением находить во всех частях мира уникальные проекты, интересные для наших американских и канадских зрителей − такие, как «Мерзлая земля», − комментирует глава онлайн-платформы Topic Райан Чанатри. − И мы очень рады партнерству с «Нон-Стоп Продакшн». Особо рады тому, что это первый опыт совместного российско-американского производства сериала для американского стримингового сервиса».

Сериал «Мерзлая земля» (английское название - Frozen Land) был впервые представлен в марте 2020 года на главном питчинге сериальных проектов Series Mania и стал единственным российским участником в этом году. Съемки «Мерзлой земли» запланированы на весну 2021 года.

23.11.2020 Автор: Артур Чачелов