«Роскино» и Минкультуры запускают спецпроект Russian Film Festival

«Роскино» и Министерство культуры запускают новый спецпроект для продвижения российского киноконтента за рубежом − Russian Film Festival. Об этом было заявлено в рамках онлайн-конференции, в которой приняли участие министр культуры Ольга Любимова, генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова, председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения и глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов, режиссер, сценарист, продюсер и актер Клим Шипенко и директор программ и главный редактор VOD-платформы Filmin (Испания) Жоан Сала.

Проект Russian Film Festival вырос из традиционных и хорошо знакомых рынку Недель российского кино, который уже много лет проводятся в разных странах за пределами России. Теперь эти мероприятия будут проходить под единым брендом, визуально эстетическом оформлении и общих правилах.

Уже разработан новый фирменный стиль Недель российского кино, произведена классификация этих мероприятий, определен список наиболее перспективных стран и территорий для продвижения. Сейчас выделены 20 наиболее приоритетных международных направлений, в которых в перспективе можно проводить ежегодные оффлайн-фестивали российского кино. На каждом таком рынке также планируются делать деловые и образовательные программы, организовывать питчинги и прочие полезные бизнес-мероприятия. Для менее приоритетных и экзотических территорий планируется проведение кинофестивалей онлайн.

В этом году из-за пандемии проведение оффлайн-мероприятий крайне затруднительно. Тем не менее, в этом году пройдут еще четыре Фестиваля российского кино в четырех ключевых странах: Австралии, Испании, Мексике и Бразилии. Их проведут на локальных VOD-платформах в ноябре и декабре. В каждой стране будет показано по 8 фильмов − значимые российские проекты, фестивальные хиты и кассовые блокбастеры. Фильмы будут показываться с субтитрами, а анимация − дублироваться на локальные языки. В последствии будет разработана специальная VOD-платформа, с помощью которой можно будет проводить такие фестивали, в том числе гибридном формате онлайн и оффлайн.

Продюсер Сергей Сельянов отметил, что приветствует преобразование хорошо знакомых Недель в новый формат. Он отметил, что его компания СТВ решила предоставить для данных мероприятий особые картины − не чисто фестивальные или блокбастерные, а так называемые «человеческие истории», фильмы о людях и для людей. Картины рассчитаны на самого широкого зрителя.

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05.11.2020 Автор: Артур Чачелов