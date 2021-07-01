Объявлена программа Российского павильона на кинорынке Marche du Film

Уже 6 июля в Каннах начнет свою работу Российский павильон, который традиционно представляет нашу страну в рамках Каннского кинофестиваля и кинорынка Marché du Film. Павильон выступает единым информационным центром кинематографистов из России и универсальной площадкой для продвижения российского кино на международном рынке. В этом году его программа включает офлайн дискуссии и презентации для нетворкинга российских компаний с их иностранными партнерами. Также на базе Павильона состоятся онлайн-мероприятия, доступные для аккредитованных участников.
В официальной программе Российского павильона запланированы презентации десяти ведущих российских компаний и их актуальных проектов:
Также актуальные проекты из своих каталогов представят компании All Media, Planeta Inform и Proline.
Помимо этого, в Российском павильоне запланированы круглый стол с участием российских и израильских кинематографистов и презентация России как съемочной локации. При поддержке Комитета по туризму города Москвы столица будет представлена как привлекательная локация для съемок, значимый туристический центр и одна из главных достопримечательностей страны.
В рамках работы Павильона также пройдут презентации собственных проектов РОСКИНО, направленных на продвижение российской индустрии на международных рынках. Это меропрятие, представляющее Russian Film Festival — ежегодный смотр российского кино, главной целью которого является знакомство зарубежного зрителя с многообразием современного российского контента: от художественного кино до документалистики, сериалов и анимации. Кроме того, презентация новой инициативы Роскино — бренда Russian Content Worldwide (RCW) — которая заключается в развитии международных кооперационных связей и делового сотрудничества.
Российское присутствие расширится и за счет участия в традиционных программах каннского кинорынка. Так, в рамках Animation Day, который состоится 11 июля на Marche du Film, Роскино проведет презентацию Animation Works-in-Progress-Russia. Будут представлены 6 анимационных проектов, которые находятся в стадии разработки: ФОРМУЛА ВОДЫ (реж. Олег Асадулин, Союзмультфильм), ПЛЮШЕВЫЙ БУМ (режиссеры Денис Белов и Илья Куприянов, ГК Рики), ФИННИК (реж. Денис Чернов, ГК Рики), СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 5 (режиссеры Алексей Цицилин и Андрей Коренков, Wizard), ПРИНЦЕССА-РЫЦАРЬ (режиссеры Алексей Цицилин, Владимир Николаев, Алексей Замыслов, Wizard) и ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (реж. Георгий Гитис, СТВ). Модератором выступит глава Роскино Евгения Маркова.
Российские кинокомпании на кинорынке Marché du Film объединит виртуальный стенд ROSKINO — RUSSIAN CONTENT WORLDWIDE, который в этом году основной площадкой для продвижения отечественного кинематографа на международном рынке. На нем зарубежные партнеры смогут познакомиться с новыми российскими проектами, доступными для международных продаж и копродукции; российскими проектами в разработке, имеющими фестивальный потенциал, которые отобраны для кураторов со всего мира и компаний, осуществляющих дистрибуцию независимого контента; ведущими российскими продакшн-компаниями. Традиционными участниками виртуального стенда станут Art Pictures, ЦПШ, All Media, Russian World Vision, Mirsand Ltd., Мосфильм, Planeta Inform — всего более 30 производственных и прокатных студий, которые представят более 60 проектов.
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