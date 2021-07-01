Объявлена программа Российского павильона на кинорынке Marche du Film

Уже 6 июля в Каннах начнет свою работу Российский павильон, который традиционно представляет нашу страну в рамках Каннского кинофестиваля и кинорынка Marché du Film. Павильон выступает единым информационным центром кинематографистов из России и универсальной площадкой для продвижения российского кино на международном рынке. В этом году его программа включает офлайн дискуссии и презентации для нетворкинга российских компаний с их иностранными партнерами. Также на базе Павильона состоятся онлайн-мероприятия, доступные для аккредитованных участников.

В официальной программе Российского павильона запланированы презентации десяти ведущих российских компаний и их актуальных проектов:

Централ Партнершип представит проекты ДЕКАБРЬ (реж. К. Шипенко), РЯД 19 (реж. А. Бабаев), ЛЕТЧИК (реж. Р. Давлетьяров), ОГОНЬ (реж. А. Нужный), ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН (реж. И. Капитонов);

представит проекты ДЕКАБРЬ (реж. К. Шипенко), РЯД 19 (реж. А. Бабаев), ЛЕТЧИК (реж. Р. Давлетьяров), ОГОНЬ (реж. А. Нужный), ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН (реж. И. Капитонов); Компания СТВ – КОНЁК-ГОРБУНОК (реж. О. Погодин), БУКВЫ, ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (Георгий Гитис), СВОЯ ВОЙНА (реж. А. Чадов), БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ (реж. Е. Галдобина, Ф. Дмитриев);

– КОНЁК-ГОРБУНОК (реж. О. Погодин), БУКВЫ, ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (Георгий Гитис), СВОЯ ВОЙНА (реж. А. Чадов), БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ (реж. Е. Галдобина, Ф. Дмитриев); Mirsand представят международным дистрибьюторам проекты ДЕВЯТАЕВ (режиссеры Т. Бекмамбетов, С. Трофимов), ХОЧУ В ИГРУ (А. Зайцева), ВРЕМЯ ПЕРВЫХ (Д. Киселев);

представят международным дистрибьюторам проекты ДЕВЯТАЕВ (режиссеры Т. Бекмамбетов, С. Трофимов), ХОЧУ В ИГРУ (А. Зайцева), ВРЕМЯ ПЕРВЫХ (Д. Киселев); Art Pictures презентуют фильм BATTLE (реж. И. Белов);

презентуют фильм BATTLE (реж. И. Белов); Start познакомит иностранных байеров с сериалами «Пассажиры» (реж. К. Оганесян), «Медиатор» (реж. А. Аксененко), «Вампиры средней полосы» (реж. А. Маслов) и «Контейнер» (реж. М. Свешников);

познакомит иностранных байеров с сериалами «Пассажиры» (реж. К. Оганесян), «Медиатор» (реж. А. Аксененко), «Вампиры средней полосы» (реж. А. Маслов) и «Контейнер» (реж. М. Свешников); RWV представят свои проекты ДОМОЙ! (реж. Н. Алиев), НЕФУТБОЛ (реж. М. Свешников), АРТЕК: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (реж. К. Захаров), КРАСНЫЙ ПРИЗРАК (реж. А. Богатырев), ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК (реж. С. Андреасян), ОГОНЁК-ОГНИВО (реж. К. Щекин), ПАЛЬМИРА (реж. И. Болотников), ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ (реж. Р. Каримов);

представят свои проекты ДОМОЙ! (реж. Н. Алиев), НЕФУТБОЛ (реж. М. Свешников), АРТЕК: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (реж. К. Захаров), КРАСНЫЙ ПРИЗРАК (реж. А. Богатырев), ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК (реж. С. Андреасян), ОГОНЁК-ОГНИВО (реж. К. Щекин), ПАЛЬМИРА (реж. И. Болотников), ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ (реж. Р. Каримов); Спутник-Восток – ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ (реж. Ю. Колесник), ДО САМОГО СОЛНЦА (реж. Е. Семенов);

Также актуальные проекты из своих каталогов представят компании All Media, Planeta Inform и Proline.

Помимо этого, в Российском павильоне запланированы круглый стол с участием российских и израильских кинематографистов и презентация России как съемочной локации. При поддержке Комитета по туризму города Москвы столица будет представлена как привлекательная локация для съемок, значимый туристический центр и одна из главных достопримечательностей страны.



В рамках работы Павильона также пройдут презентации собственных проектов РОСКИНО, направленных на продвижение российской индустрии на международных рынках. Это меропрятие, представляющее Russian Film Festival — ежегодный смотр российского кино, главной целью которого является знакомство зарубежного зрителя с многообразием современного российского контента: от художественного кино до документалистики, сериалов и анимации. Кроме того, презентация новой инициативы Роскино — бренда Russian Content Worldwide (RCW) — которая заключается в развитии международных кооперационных связей и делового сотрудничества.

Российское присутствие расширится и за счет участия в традиционных программах каннского кинорынка. Так, в рамках Animation Day, который состоится 11 июля на Marche du Film, Роскино проведет презентацию Animation Works-in-Progress-Russia. Будут представлены 6 анимационных проектов, которые находятся в стадии разработки: ФОРМУЛА ВОДЫ (реж. Олег Асадулин, Союзмультфильм), ПЛЮШЕВЫЙ БУМ (режиссеры Денис Белов и Илья Куприянов, ГК Рики), ФИННИК (реж. Денис Чернов, ГК Рики), СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 5 (режиссеры Алексей Цицилин и Андрей Коренков, Wizard), ПРИНЦЕССА-РЫЦАРЬ (режиссеры Алексей Цицилин, Владимир Николаев, Алексей Замыслов, Wizard) и ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (реж. Георгий Гитис, СТВ). Модератором выступит глава Роскино Евгения Маркова.

Российские кинокомпании на кинорынке Marché du Film объединит виртуальный стенд ROSKINO — RUSSIAN CONTENT WORLDWIDE, который в этом году основной площадкой для продвижения отечественного кинематографа на международном рынке. На нем зарубежные партнеры смогут познакомиться с новыми российскими проектами, доступными для международных продаж и копродукции; российскими проектами в разработке, имеющими фестивальный потенциал, которые отобраны для кураторов со всего мира и компаний, осуществляющих дистрибуцию независимого контента; ведущими российскими продакшн-компаниями. Традиционными участниками виртуального стенда станут Art Pictures, ЦПШ, All Media, Russian World Vision, Mirsand Ltd., Мосфильм, Planeta Inform — всего более 30 производственных и прокатных студий, которые представят более 60 проектов.

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01.07.2021 Автор: Виолетта Палий