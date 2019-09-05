Московский экспортный центр поучаствует в продвижении российского кино в Торонто

Московский экспортный центр, подведомственный Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы, с 2019 года начинает организовывать бизнес-миссии и для киноиндустрии. Организация впервые поддержит кинокомпании, которые отправляются на международный кинофестиваль в Торонто. На деловой площадке фестиваля TIFF Industry участникам предоставят пространство для деловых переговоров и проведут презентацию российских фильмов для международных закупщиков и продюсеров.

«В рамках бизнес-миссии Правительство Москвы на 100% финансирует широкий спектр услуг, в том числе организацию деловых встреч, направленных на заключение экспортных контрактов, услуги профессиональных переводчиков, аренду площадки для деловых мероприятий, подготовку и печать презентаций и промо-материалов. Формат бизнес-миссий АНО «МЭЦ» предполагает коллективную поездку экспортно ориентированных столичных предпринимателей за рубеж, отвечающую экспортным целям, – отметил генеральный директор МЭЦ Кирилл Ильичев. – В бизнес-миссии в Торонто принимают участие 4 кинокомпании, 3 анимационные студии, 4 дистрибьютора аудиовизуальной продукции, лицензионное агентство, а также платформа PREMIER. Некоторые из представленных компаний в июне этого года уже успешно участвовали с нами в бизнес-миссии в рамках кинорынка MIFA в Анси. Оценив эффективность нового формата поддержки, предоставляемого Московским экспортным центром, эти компании приехали в Торонто. Желаю участникам бизнес-миссии экспортных контрактов».

Официальным оператором МЭЦ в Торонто стала компания «Экспоконтент».

«В последние годы на высококонкуретном мировом рынке появились интересные жанровые проекты из России. Ведущие компании и продюсеры не только выстроили себе международную репутацию, но и зарекомендовали индустрию в целом, создав условия для выхода на следующий уровень, – комментирует Евгения Маркова, директор по работе с индустрией компании «Экспоконтент». – Неотъемлемая часть этой поступательной стратегии – регулярное участие в кинорынках, а это сложная и дорогостоящая работа. Кроме того, кино – продукт, экспортирующий не только визуальную историю, но и смыслы, и имидж страны в целом. Поэтому для креативного экспорта так важна поддержка государства, которая позволяет, с одной стороны, не только «отвоевать» место на международном рынке, но представить российский контент как бренд, а также предоставить каждому участнику дополнительные возможности для развития бизнеса. Появление на этом поле нового института поддержки – Московского экспортного центра – позволит кинокомпаниям активнее и быстрее развиваться на международном уровне».

В рамках бизнес-миссии «Created in Moscow» на кинофестивале будут работать 13 кинокомпаний. Так, ГК «Планета Информ» представит в Торонто три ключевых проекта: ЛЕНИН. НЕИЗБЕЖНОСТЬ, КОМА и РОБО.

«Централ Партнершип» представит несколько своих проектов, среди которых романтический приключенческий фильм СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ (совместный проект с группой компаний ГПМ КИТ, Студией «ТРИТЭ» Никиты Михалкова и компанией «Кинослово»). Кроме того, в Торонто отправятся проекты ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА и ДЕВЯТАЯ. Дистрибьютор также анонсирует драматический фильм ТЕКСТ – совместный проект «Централ Партнершип» и платформы START.

В Торонто также отправятся четыре новых проекта Premier Studios: триллер Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Колл-центр», детективный триллер «Идентификация» Владлены Санду, отобранный в конкурс Series Mania в этом году, «Эпидемия» Павла Костомарова – участник основных конкурсов Canneseries и ММКФ, и масштабный фантастический экшн АВАНПОСТ, который выйдет в прокат этой осенью.

Кинокомпания Art Pictures Studio представит в Торонто новые эксклюзивные материалы из фантастического блокбастера ВТОРЖЕНИЕ Федора Бондарчука совместного производства с компанией «Водород», а также презентует для международных дистрибьюторов новые промоматериалы картины ЛЕД 2 и фантастического фильма СПУТНИК совместного производства с «Водородом» и Hype Films.

All Media представит триллер ГЕРОЙ, комедии ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ и ЛЮБОВНИЦЫ, а также новинку – драму Андрея Смирнова ФРАНЦУЗ. В Торонто отправится и приключенческий сай-фай ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ – в рамках бизнес-миссии проект представит компания «Наше кино», выпускающая фильм в прокат уже этой осенью. Флагманские проекты Metrafilms – ВОЗДУХ Алексея Германа-младшего, ASPIRATION Михаила Идова и БЕЗ ОГЛЯДКИ Кирилла Соколова. Компания также представит мультсериал «Соня из Тоствилля».

«Арк Пикчерс» представит в Торонто два игровых фильма – КАДИШ и НИХАО, МОСКВА. В пакете компании также документальный фильм Константина Фама ИЗ ИЕРУСАЛИМА С ЛЮБОВЬЮ. Кинокомпания Vega Film представит зарубежным партнерам и фестивалям триллер У НЕЕ ДРУГОЕ ИМЯ Веты Гераськиной, дистрибьюторам – психологическую драму ГОРОД УСНУЛ Марии Игнатенко. Компания также будет искать партнеров по копродукции фильмов КОНФЕРЕНЦИЯ Ивана И. Твердовского и ВАЛЬТЕР Роберта Дефа, находящихся на стадии разработки.

В рамках «Created in Moscow» будет представлена и анимация – свои новинки покажут Wizart, brand4rent, студии «Паровоз» и «Клаксон Продакшн».

Компании представят свои проекты зарубежным закупщикам и продюсерам в рамках делового завтрака «Created in Moscow», который состоится 6 сентября. Презентацию откроет генеральный консул Российской Федерации в Торонто Кирилл Михайлов.

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05.09.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: РЭЦ