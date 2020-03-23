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Предварительная касса уикенда: «Тролли» выигрывают

Но не выработали и одну треть своего потенциала

С результатом в районе 100 млн рублей, лидером уикенда становится мультфильм ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР (UPI). Очевидно, что в более спокойное время, релиз мог бы вправе рассчитывать на результат втрое превышающий данную цифру. Как бы там ни было, даже этот результат − лучший в мировом бокс-офисе проекта. 

У остальных новинок дела также не заладились. Драма Оливье Ассайаса АФЕРА В МАЙАМИ (EXP) по предварительным данным заработала порядка 8 млн рублей, а мелодрама ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ (PIFD) около 6,5 млн рублей. Очевидно, что потенциал и этих проектов не выработан в полной мере. В таблице лучших релизов недели они заняли 7 и 8 место, соответственно.

Замкнула десятку еще одна новинка, комедия НОМЕР ОДИН (MG). Российский проект записал на свой счет 5,6 млн рублей.

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23.03.2020 Автор: Георгий Романов

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