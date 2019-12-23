Предварительная касса уикенда: В лидерах «Звездные войны. Скайуокер. Восход»

В предпоследний уикенд года новинки совсем не порадовали кинотеатры. По предварительным данным фантастический боевик ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД (WDSSPR) собрал около 340 млн рублей за уикенд. Это приблизительно на 100 млн рублей меньше, чем 2 года назад предыдущая часть франшизы ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ. Не самый выдающийся результат для фильма Джей Джей Абрамса, особенно если учесть более высокие предпродажи и фактор заключительной части трилогии.
Не смогли удивить и ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ (CPR). Результат в районе 60 млн рублей с заполняемостью 35 человек на сеанс назвать неудачным никак нельзя, но проект явно способен на большее. Возможно, это связано с тем, что целевая аудитория мультфильма так и не узнала о его старте в субботу.
Не смотря на восьмое место в чарте этой недели, совсем слабый результат показал триллер ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО (UPI). На счету ленты 10,5 млн рублей и всего 8 человек на сеанс.
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23.12.2019 Автор: Георгий Романов
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