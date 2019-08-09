Карен Шахназаров не будет руководить национальным кинодистрибьютором

Директор «Мосфильма» Карен Шахназаров не будет претендовать на должность главы национального кинодистрибьютора, планы о создании которого летом этого года с ним обсуждал министр культуры Владимир Мединский. Об этом глава государственного киноконцерна рассказал в интервью «Бюллетеню кинопрокатчика».

«Я министру тогда сразу же сказал, что нет никакой необходимости в том, чтобы этот прокатчик был государственным, − сказал Шахназаров. − А вот передать частному дистрибьютору права на фильмы, которые созданы с участием бюджетных денег – почему бы и нет? Особенно это будет полезным для картин, которые испытывают трудности с выходом в прокат».

Шахназаров считает, что национальный дистрибьютор должен быть создан на базе уже существующего крупного прокатчика: «Насколько я помню, министр с этим согласился. «Мосфильм» никогда за всю историю своего существования не занимался дистрибуцией фильмов. Поэтому себя я во главе подобной структуры не вижу, каждый должен заниматься своим делом. Этот вопрос вне моей компетенции, я его подробно не прорабатывал и не собираюсь прорабатывать».

Напомним, что планы по созданию национального кинопрокатчика министр культуры Владимир Мединский впервые озвучил в прямом эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24». Тогда же он предложил директору «Мосфильма» Карену Шахназарову поучаствовать в создании компании, которая по идее министра, должна обеспечить дистрибуцию российских фильмов, поддержанных государством. «Мы ждем от вас предложений по национальному кинодистрибьютору», – обратился тогда Мединский к Шахназарову.

Полную версию интервью Карена Шахназарова читайте в новом выпуске традиционной еженедельной рассылки БК, которая будет доступна подписчикам вечером 9 августа.

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09.08.2019 Автор: Александр Нечаев