Санкт-Петербургский культурный форум приготовил обширную программу, посвященную кино

VIII Санкт-Петербургский культурный форум пройдет с 14 по 16 ноября. Организаторы готовят множество мероприятий, посвященных культурной жизни страны и, в частности, отечественному кинематографу.

Секцией кино на форуме руководит режиссер, актер и продюсер Федор Бондарчук. Во время форума он проведет мастер-класс «Реальность фантастического мира», посвященный выходу в прокат фильма ВТОРЖЕНИЕ. Он расскажет о том, как создавалась вселенная кинофильма, а также покажет эксклюзивные материалы картины, фрагменты со съемочной площадки и многое другое. В мастер-классе примут участие автор сценария Андрей Золотарев и Юлия Гюне, операционный директор студии Main Road Post, работающей над спецэффектами к последним фильмам Бондарчука.

Свои мастер-класс будет и у сценариста «Секретных материалов» и «Звездного пути» Пола Брауна. Он называется «Приемы создания героев, которым хочется сопереживать, или сила безумных страстей». Американский сценарист, режиссер и продюсер проведет его, используя кадры из классического фильма МОЙ ПАРЕНЬ − ПСИХ (Silver Lining Playbook), получившего премию «Оскар», для того, чтобы показать, как сильно нас волнуют герои, которых одолевают «безумные страсти», как они влияют на наши эмоции.

На Международный фестиваль студенческих фильмов «ПитерКиТ», который включен в программу VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, приедут главные люди российской авторской анимации: Юрий Норштейн, Андрей Хржановский, Оксана Черкасова, Михаил Тумеля, Наталья Дабижа. Потому на форуме планируется пятичасовой показ российской авторской анимации с участием Юрия Норштейна и юбилей фильма ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ Андрея Хржановского по произведениям Иосифа Бродского.

Анимационное кино занимает все больше времени на кино- и телеэкранах. Конкурсы полнометражной анимации на крупных фестивалях не умещают всех лидеров. Лонг-листы на анимационный Оскар становятся по-настоящему бесконечными. Каждую неделю в кинопрокат выходит по несколько новых полнометражных мультфильмов. И в многообразии анимации начинают путаться даже профессиональные эксперты. Эти и другие вопросы обсудят гости форума − голливудские режиссер Тим Джонсон и продюсер Крис Кларк.

В этом году киностудия «Союзмультфильм» отмечает пятидесятилетие главных персонажей советского анимационного кино. Приуроченная к юбилею выставка «Чебурашка и все-все-все» пройдет с 15 ноября по 1 декабря в «Бертгольд-центре».

Особым событием секции «Кино» в этом году станет приезд ведущих берлинских кинокритиков «Револьвера» – главного киножурнала современной Германии, на страницах которого режиссеры обсуждают работы друг друга, стараясь выявить беспокойство, близкое всем представителям современного кино. «Берлинская школа» – это манифест того, чем сегодня является немецкий кинематограф. У гостей Санкт-Петербургского культурного форума будет уникальная возможность познакомиться с новым берлинским кино в лицах – услышать прямую речь и увидеть яркое, острое кино, созданное режиссерами-критиками. Серию кинопоказов предварит дискуссия представителей ведущих киножурналов Германии и России. Тема: «От постсоветского к «сегодня»: рефлексия реальности в российском и немецком кино 1990-2010-х годов». Модератор – кинокритик Катерина Белоглазова. Среди участников: Василий Степанов, Михаил Ратгауз, Саския Валькер, Николас Вакербарт, Беньямин Хайзенберг. Наши берлинские гости не только приехали сами, но и привезли свои лучшие фильмы, которые можно будет увидеть на большом экране Дома кино.

В Петербурге пройдет премьера фильма АЛЬПИНИСТЫ − одно из самых кассовых китайских проектов года. Это захватывающая драма, основанная на реальной истории экспедиции двух поколений китайских альпинистов на вершину Эвереста с опасной стороны Северного Седла в 1960 и 1975 годах. При историческом восхождении на вершину китайские альпинисты превозмогают физические и моральные трудности, каждое решение − вопрос жизни и смерти. В главной роли − сверхновая звезда китайского кино, актер и каскадер Ву Джин. Фильм представит представитель продюсерский компании «1905 pictures», производственного холдинга китайского медиа-гиганта государственной компании China Film Group, госпожа Ло Сань, и Седрик Берель, представитель английской дистрибьютерской компаний Trinity Cineasia.

А предварять культурный форум в Петербурге будет международный Коллоквиум ФИПРЕССИ. Это одно из главных мероприятий секции «Кино». Это площадка, на которой ведущие кинокритики мировых изданий и кураторы международных фестивалей собирутся вместе, чтобы посмотреть и обсудить главные российские фильмы прошедшего года. Программа Коллоквиума разделена на три дня, за которые участники посмотрят 12 фильмов. Обязательным условием участия фильма в Коллоквиуме является его представление создателями.

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08.11.2019 Автор: Артур Чачелов