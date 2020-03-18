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Мировые кинодистрибьюторы готовят виртуальный аналог кинорынка в Каннах

Это запасной план на случай отмены реального Marché du Film

Ведущие независимые дистрибьюторы и агентства объединяются для создания альтернативного виртуального кинорынка на случай, если Каннский кинофестиваль и рынок Marché du Film будут отменены из-за коронавируса. Об этом сообщает Deadline, ссылаясь на свои источники. Инициативу возглавляет голливудское агентство CAA. На участие в виртуальном кинорынке уже подписались компании 30West, AGC Studios, Altitude, Anton, Cornerstone, Endeavor Content, FilmNation, IMR, Lionsgate International, Miramax, Mister Smith, Protagonist, Rocket Science, Sierra/Affinity, Solstice Studios, STX Entertainment, Voltage Pictures и Wild Bunch − то есть все основные независимые игроки рынка. Список не окончательный.

Виртуальный кинорынок пройдет только в случае отмены реального. Он запланирован к проведению в начале мая. Ожидается, что здесь будут организованы скоординированные показы фильмов, презентации продавцов, покупателей, звезд и проектов. Предполагаются видеоконференции, а также показы промо-материалов и рекламных роликов. При этом, для участия в работе виртуального рынка не предполагается никакой входной платы. Здесь же могут быть устроены скрининги любых фильмов, которые будут отобраны для участия в отмененном фестивале.

Задумка с подобным виртуальным рынком может подстраховать индустрию и в том случае, если проблема с коронавирусом не будет решена и в дальнейшем. При этом, ее идеологи укзывают, что ни в коем случае не собираются заменять собой реальный рынок, если он состоится. Каннский фестиваль и организаторы Marché du Film надеются, что так оно и будет. Организаторы фестиваля должны объявить окончательное решение по этому вопросу в середине апреля. 

При этом, очевидно, что в случае форс-мажора организаторы сами предложат перевести рынок в онлайн-режим. Однако этот виртуальный кинорынок предположительно будет включать регистрационный сбор. В подобном формате, например, решено провести фестиваль сериалов SeriesMania. Участие в цифровом форуме, который заменяет отмененный фестиваль, стоит €90 ($100).

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18.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline

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