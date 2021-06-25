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Совет Федерации одобрил законы о «витрине» и «приземлении» иностранных IT-компаний

Ранее эти инициативы были приняты Госдумой

Совет Федерации одобрил два закона, определяющих функционирование видео- и IT-сегмента Рунета.

Так, согласно закону о «приземлении», с 1 января 2022 года зарубежные IT-компании, у которых суточная аудитория составляет более 500 тысяч пользователей, обязаны открыть филиал, представительство или уполномоченное юрлицо в России. Сайты, которые не исполняют российское законодательство, получат специальную маркировку в поисковых системах. Кроме того, их исключат из выдачи поисковиков, а также платформы получат запрет на рекламу в России, на сбор и трансграничную передачу персональных данных россиян. В случае нарушения требований доступ к иностранным ресурсам может быть частично ограничен или полностью заблокирован. 

В предварительный список подобных зарубежных ресурсов входят 20 платформ, в том числе YouTube, Twitch.tv, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, а также мессенджеры и онлайн-магазины. 

Второй закон — о вещании каналов первого и второго мультиплексов в Интернете. Согласно законопроекту, телепрограммы будут распространяться через 20 аудиовизуальных сервисов, включенных в перечень Роскомнадзора. Суточная аудитория АВС должна быть более 100 тыс. пользователей.

Онлайн-трансляция телеканалов должна идти в неизмененном виде, что предусматривает отсутствие специальных интернет-версий контента. Кроме того, для трансляции не потребуется заключение лицензионного договора между вещателем и видеоплатформой, однако необходимо соглашение с уполномоченной организацией. Также видеосервисы обязаны будут распространять каналы без дополнительной платы. 

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25.06.2021 Автор: Виолетта Палий

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