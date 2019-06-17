Объединенная сеть «КИНО OKKO» возвращает «Войну Анны» в прокат

Объединенная сеть кинотеатров «КИНО OKKO» («Синема Парк» и «Формула Кино») вернет на большие экраны фильм ВОЙНА АННЫ. Эксклюзивный прокат картины Алексея Федорченко пройдет во всех кинотеатрах объединенной сети с 20 по 26 июня. Такое решение было принято в связи с тем, что много зрителей не успели посмотреть фильм во время экспериментального проката на майских праздниках.

Благодаря повторному прокату, один из лучших российских фильмов 2018 года, лауреат множества кинопремий, в числе которых «Золотой Орел» («Лучший фильм», «Лучшая режиссура»), «Ника» («Лучший фильм», «Лучшая женская роль»), «Белый Слон» («Лучший фильм», «Лучшая операторская работа», «Лучшая женская роль») и обладатель специального диплома жюри «Кинотавра» получит возможность выдвижения на премию «Оскар» от России в 2020 году. Для этого фильм должен быть в кинотеатральном прокате минимум неделю.

ВОЙНА АННЫ − это другой взгляд на российское кино о войне: в нем нет спецэффектов, пафоса и даже слов. История еврейской девочки, которая потеряла семью и несколько лет пряталась в камине немецкой комендатуры, в ожидании, когда деревню освободят от нацистов, не оставила равнодушными критиков и зрителей. Главную роль в фильме сыграла 6-летняя актриса Марта Козлова – за весь фильм она не произносит ни слова, но заставляет зрителя погрузиться в ее страшно замкнувшийся мир, где на каждом шагу таится опасность, а вокруг нет союзников.

«После экспериментального проката 9-12 мая мы получили сотни положительных отзывов от зрителей в социальных сетях и огромную поддержку от наших коллег в сфере кино, культуры, шоу бизнеса, − говорит Андрей Савельев, продюсер картины. − До этого фильм был отмечен ведущими кинопремиями страны, но главный судья любого кино – зритель. Именно эта живая реакция на ВОЙНУ АННЫ убедила нас принять предложение Объединенной сети кинотеатров «КИНО OKKO», и показала, что у фильма есть потенциал побороться за выдвижение на премию «Оскар» от России. Недельный прокат даст нам такую возможность».

«Для нас, как для лидеров кинотеатрального рынка в России принципиально важно оказывать поддержку качественным отечественным фильмам, − говорит Елена Захарова, директор по репертуарному планированию объединенной сети кинотеатров «КИНО OKKO» («Синема Парк» и «Формула Кино»). − ВОЙНА АННЫ − один из немногих российских релизов прошлого года, который не оставил равнодушными ни зрителей, ни критиков, ни профессиональное сообщество. Мы прислушиваемся к мнению наших гостей и конечно же отреагировали на просьбу о повторном прокате. Мы рады, что можем популяризировать российское кино и быть причастными к возможным будущим успехам картины на международной киноарене».

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17.06.2019 Автор: Артур Чачелов