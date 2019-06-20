На фестивале Realist Web Fest впервые пройдет международный веб-баттл

Единственный российский фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest пройдет во второй раз в Нижнем Новгороде со 2 по 6 августа 2019 года. На своих площадках он объединит создателей веб-сериалов из России и других стран мира и профессионалов digital-индустрии – представителей международных веб-фестивалей и онлайн-платформ, продюсеров и дистрибьюторов, интернет-экспертов, режиссеров, актеров и сценаристов, занимающиеся производством и продвижением веб-контента.

В этот раз на участие в конкурсной программе претендуют около 1300 проектов. География фестиваля увеличилась: среди потенциальных конкурсантов оказались работы из более чем 30 стран мира − США, Австралии, Канады, Великобритании, Испании, Германии, Франции, Италии, Бельгии, Болгарии, Ирана, Индии, Нигерии, Польши, Финляндии, Уругвая, Аргентины, Бразилии, Новой Зеландии, Сингапура, Китая, Венгрии, ЮАР, Перу, Швейцарии, Чили, Израиля, Колумбии, Коста Рики, Турции. Более 200 заявок пришли на фестиваль от российских авторов.

В этом году в рамках фестиваля впервые пройдет международный WEB-BATTLE пилотных эпизодов веб-сериалов, снятых в Нижнем Новгороде во время фестиваля. В нем смогут принять участие представители специализированных учебных заведений как из России, так и из-за рубежа – учащиеся и выпускники режиссерских, актерских, продюсерских вузов, школ и курсов. Прием заявок на участие ведется на сайте фестиваля. По правилам баттла, участники выезжают в Нижний Новгород, где по заранее представленной концепции сценария снимают и монтируют в течение 3-5 дней пилотную серию веб-сериала хронометражем 3-7 минут. На специальном мероприятии в рамках программы фестиваля команды WEB-BATTLE представят свои работы на суд зрителей и жюри, а участники и гости фестиваля проголосуют и выберут победителя.

По словам генерального продюсера Realist Web Fest Антона Калинкина, нынешняя ситуация с резким увеличением количества российского веб-контента и его выход на международный рынок напрямую связаны с успехом первого фестиваля Realist Web Fest. «В этом году мы получили на наш фестиваль почти в три раза больше заявок от российских производителей веб-сериалов, чем в прошлом. Это свидетельствует о том, что организованные нами мероприятия – веб-маркет и питчинг веб-сериалов – смогли убедить российских авторов в состоятельности и перспективности формата веб-сериала, − уверен Калинкин. − Одновременно с количеством растет и качество – российский контент сегодня можно с уверенностью назвать конкурентоспособным. Немаловажно и возрастающее доверие авторов к самому фестивалю, который в этом году стал частью Международного чемпионата мира по веб-сериалам, увеличил количество фестивалей-партнеров и укрепил свою позицию на мировой карте веб-движения. В этом году, учитывая небывалое количество заявок, мы планируем не только расширить программу – в том числе за счет отдельного конкурса первых серий, но и разнообразить ее с точки зрения жанров и стран-участниц».

Первый Realist Web Fest, организованный мультимедийным проектом The Digital Reporter при поддержке Министерства культуры Нижегородской области и Департамента культуры Нижнего Новгорода, прошел в августе 2018 года. Гостями фестиваля стали участники из Казахстана, Австралии, Израиля, Уругвая, США, Аргентины, Турции, Франции, Германии, Испании, Великобритании, которые специально приехали для этого в Нижний Новгород. В рамках фестиваля, помимо конкурсных показов, в том числе и для жителей города, были организованы семинары от ведущих специалистов digital-индустрии, круглые столы о зарубежном опыте веб-фестивалей и дистрибуции веб-сериалов в онлайн-кинотеатрах и многое другое.

Realist Web Fest – единственный в России фестиваль веб-сериалов. С конца 2018 года он стал частью Международного чемпионата веб-сериалов (Web Series World Cup, WSWC).

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

20.06.2019 Автор: Артур Чачелов