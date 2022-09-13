Официальная касса России: «Три тысячи лет желаний» стартовали выше прогнозов

Фэнтези ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ Джорджа Миллера с Идрисом Эльбой и Тильдой Суинтон в главных ролях за первый уикенд заработало 43,4 млн рублей. Это значительно выше стартовых цифр недавнего проекта ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ (26,4 млн).

Отечественная семейная лента КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я опустилась на вторую строчку чарта, потеряв 43,2% от сборов первого уикенда. Падение оказалось более сильным, чем было у фильмов МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (-21,9%) и МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (-39,3%). Всего на счету картины 68,2 млн.

Третья строчка рейтинга досталась спортивной драме НАЧАТЬ СНАЧАЛА, также сумевшей стартовать выше ожиданий. Новинка заработала за первый уикенд 17,8 млн, опередив тем самым БУЛЬТЕРЬЕРА (9,7 млн) и совсем немного недотянув до НАХИМОВЦЕВ (19,8 млн).

Мелодрама ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО по итогам недели стала самым кассовым зарубежным проектом в российском прокате с момента ухода с рынка мейджоров. С промежуточным результатом в 150 млн она опередила сборы таких лент как ВЫШКА (135 млн рублей) и ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ (131 млн).

Романтическая комедия ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ начала прокат с 14,4 млн и пятой строчки чарта. Средняя посещаемость новинки не превысила 5 человек на сеанс.

Мультфильм БАРБОСКИНЫ TEAM, расположившийся на шестой позиции, заработал по итогам уикенда 63,1 млн. Он вплотную приблизился к цифрам предыдущей части франшизы, БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ (67,7 млн).

Падение выручки триллера ВЫШКА составило умеренные 42,4%. На счету фильма 135 млн, что выше окончательного результата фантастики ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ (131 млн).

Еще одна новинка уикенда, хоррор ПРОКЛЯТАЯ, освоила на старте 5,3 млн. Это немного ниже цифр таких схожих по жанру проектов компании World Pictures как МОЛОХ (5,6 млн) и ПОТУСТОРОННЕЕ (6,0 млн).

Также в прокат вышла российская лента ЯБЛОНЯ (1,5 млн, восемнадцатая строчка).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 164 млн рублей, с учетом стран СНГ – 177 млн. Это на 8,0% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 61,3% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял фильм ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ.

13.09.2022 Автор: Максим Острый